La provincia de Buenos Aires aprueba extensión del proyecto de modernización digital en escuelas y administración pública







La resolución Nº 532-MGGP-2025 extiende hasta diciembre de 2026 el programa ARG22P01, que busca fortalecer la transformación tecnológica de la administración pública bonaerense y reducir la brecha digital entre estudiantes de secundaria.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó una revisión del Proyecto ARG22P01 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que busca fortalecer la transformación tecnológica de la administración pública bonaerense y reducir la brecha digital entre estudiantes de secundaria.

El programa, que lleva adelante el Ministerio de Gobierno tiene como objetivo principal modernizar la administración pública provincial y promover la inclusión digital de estudiantes de secundaria, técnicas y rurales. La extensión del proyecto permitirá continuar con capacitaciones, la adquisición de software y la entrega de notebooks, reforzando la transformación tecnológica en la provincia.

El proyecto se enmarca en el acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el PNUD, aprobado por la Ley Nacional Nº 23.396 y el Decreto Nº 1634/86, que establece normas y procedimientos para la asistencia técnica y ejecución de proyectos de desarrollo en el país.

Según la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, la ampliación de la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas de la administración pública y reducir la brecha digital, alcanzando a la mayor cantidad de alumnos y alumnas de los últimos años de escuelas secundarias. También se implementarán capacitaciones específicas sobre tecnologías de la información y comunicación (TICs) para el personal estatal.

La medida contó con la intervención de la Dirección Provincial de Presupuesto Público, la Subsecretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Finanzas, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, en el marco de las normas legales que regulan los programas PNUD de implementación nacional.