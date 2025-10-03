Un comerciante chino apuntó con un arma a un cliente que intentó robar un dulce de leche y un queso

El presunto comprador guardaba los productos en su campera. El comerciante pudo advertir la situación desde las cámaras.

El dueño del supermercado sacó un arma ante el intento de robo.

La localidad de Pérez Millán , en el partido bonaerense de Ramallo , fue escenario de un episodio inusual durante la tarde del sábado pasado. El dueño de un supermercado chino sacó un arma y amenazó a un cliente luego de detectar en las cámaras de seguridad que este último intentaba robar mercadería.

De acuerdo con medios locales, el comerciante advirtió en el sistema de vigilancia interna que un hombre escondía entre los bolsillos de su campera un frasco de dulce de leche y un trozo de queso .

Cuando el individuo se dirigió a la línea de cajas para pagar lo que llevaba en un carrito, el propietario decidió intervenir .

Tras un breve intercambio de palabras, el comerciante tomó una pistola de una caja ubicada debajo del mostrador y la mostró frente al cliente, obligándolo a devolver los artículos que buscaba llevarse sin abonar.

Fuentes consultadas por el portal Ramallo Ciudad afirmaron que el dueño del comercio ya sospechaba de este hombre, debido a que no habría sido la primera vez que intentaba sustraer mercadería del lugar.

La investigación judicial

La difusión de los videos motivó la intervención de oficio de la Ayudantía Fiscal de Ramallo. Con aval del Juzgado de Garantías N.º 3 de San Nicolás, la policía allanó la vivienda del comerciante, de 31 años.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una caja plástica marca Bersa, una réplica de pistola calibre 9 mm, cartuchos calibre 12/70 y una mira telescópica. Si bien no se halló un arma de fuego verdadera, los peritos analizarán la réplica para comprobar si coincide con la utilizada en el episodio registrado en el supermercado.

El comerciante fue notificado por el delito de amenazas agravadas y quedó a disposición de la Justicia. Aunque las réplicas no disparan proyectiles reales, su semejanza en tamaño y apariencia con un arma auténtica las convierte en elementos de riesgo en situaciones de confrontación.

Antecedente con desenlace fatal

Este episodio recordó a un hecho ocurrido en mayo de 2024 en el partido de José C. Paz, cuando un comerciante chino mató de varios disparos a un delincuente que había ingresado armado a su local.

El caso se registró en el supermercado Hiperfú, ubicado en Adolfo Alsina 5550, barrio Primavera. Allí, un grupo de ladrones entró con fines de robo, pero el propietario, Chen Yisong, de 45 años, tomó un arma y abrió fuego en defensa propia.

Minutos después, la policía llegó al lugar y el comerciante explicó que había actuado en legítima defensa. La causa fue caratulada como “tentativa de robo y homicidio” por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 22 de Malvinas Argentinas, aunque la Justicia no adoptó ninguna medida restrictiva contra Yisong, quien quedó en libertad.