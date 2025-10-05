Desbarataron una banda de menores dedicada al robo de autos a mano armada: ya hay cuatro detenidos

Cuatro adolescentes fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados por la DDI Quilmes y dos cómplices siguen prófugos.

De acuerdo con la investigación iniciada el 9 de septiembre, el grupo operaba principalmente en Berazategui

Cuatro jóvenes de entre 13 y 17 años fueron detenidos por la DDI Quilmes durante una serie de allanamientos simultáneos en Avellaneda y Berazategui , en el marco de una investigación por robos de automotores a mano armada.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas , la banda, integrada exclusivamente por menores de edad, era conocida en el ambiente delictivo como “La Banda de los Menores” y está acusada de al menos cinco hechos violentos cometidos en el sur del conurbano bonaerense.

Los operativos fueron ordenados por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Berazategui y ejecutados por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) local, bajo la coordinación del comisario mayor Daniel A. Bornaschella, director de la DDI Quilmes.

Se supo que los aprehendidos fueron identificados como Alan Agustín Benítez (13), Valentín Mateo Báez (15), Ramiro Nicolás Fernández Noce (17) y Joaquín Alejandro Báez (14). En tanto, continúan prófugos Lautaro Ezequiel Ruiz (17) y Joaquín Ezequiel Antúnez (17) , sobre quienes pesa un pedido de captura activo.

Durante los procedimientos, la policía incautó tres armas de fuego: un revólver calibre 32 largo con pedido de secuestro activo desde 2006, un revólver calibre 22 largo y otro .22 corto, ambos sin numeración visible.

También se secuestraron 21 municiones de distintos calibres, $73.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, llaves de ignición de autos sustraídos y tuercas de seguridad pertenecientes a varios rodados.

Además, fueron hallados dos vehículos con pedido de secuestro activo: un Volkswagen T-Cross (dominio AE409QJ) y un Volkswagen Suran (dominio IMI288), robados el 9 y 6 de septiembre respectivamente, en Berazategui y Avellaneda.

De acuerdo con la investigación iniciada el 9 de septiembre, el grupo operaba principalmente en Berazategui, Avellaneda y Dock Sud, donde interceptaban a conductores a punta de pistola para robar sus autos y esconderlos en galpones o predios de Isla Maciel.

Mediante tareas de vigilancia, seguimientos y análisis de redes sociales, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y documentar su participación en distintos hechos.

Con esas pruebas, el Ministerio Público Fiscal solicitó seis órdenes de allanamiento y detención, que derivaron en el exitoso operativo de este viernes.

Finalmente, los cuatro menores detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil N°1 de Berazategui, mientras que los investigadores continúan con las diligencias para localizar y arrestar a los dos prófugos restantes.