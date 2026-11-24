Los jueces defendieron su imparcialidad y consideraron que no existen motivos legales para apartarlos del expediente.

Yacobucci y Ledesma rechazaron recusaciones y Casación mantendría la integración de la Sala II para resolver sobre el caso.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los intentos de apartar a los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma de la causa $LIBRA , en la que se investiga la presunta criptoestafa vinculada con la promoción del activo digital por parte del presidente Javier Milei . Con esa decisión, la Sala II conservaría su integración original para resolver las cuestiones pendientes del expediente.

Casación Penal debe resolver si corresponde revocar el rechazo a la intervención de inversores damnificados como querellantes en la causa por la criptomoneda $LIBRA, tras haber habilitado la revisión del planteo.

Las recusaciones o pedidos de apartamiento habían sido impulsadas por sectores enfrentados dentro de la causa y se apoyaron en argumentos diferentes.

La defensa de Mauricio Novelli pidió apartar a Ledesma por su pertenencia al Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) , mientras que los representantes de los damnificados cuestionaron a Yacobucci por la designación de su hijo, Ignacio Martín Yacobucci , en un cargo del Ministerio de Justicia.

En los informes que presentaron ante sus colegas, ambos magistrados rechazaron los argumentos y sostuvieron que no existen circunstancias objetivas que permitan poner en duda su imparcialidad.

El expediente investiga la promoción del activo digital por parte del mandatario y las posibles irregularidades detrás de su lanzamiento. La discusión judicial también involucra la participación de los inversores damnificados y el alcance de las responsabilidades en torno al caso. X

El planteo contra Ledesma por su vínculo con el INECIP

La recusación contra Ángela Ledesma fue presentada por el abogado Daniel Rubinovich, defensor de Mauricio Novelli. La defensa sostuvo que la pertenencia de la jueza al Comité Consultivo del INECIP, sumada a la relación de esa institución con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), podía generar un “temor objetivo de parcialidad”.

El planteo también hizo referencia a las presentaciones judiciales y manifestaciones públicas que ambas organizaciones habrían realizado en relación con la causa.

En su informe, Ledesma explicó que su vínculo con el INECIP es “de carácter exclusivamente académico”, relacionado con los procesos de reforma de la Justicia penal y la implementación del sistema acusatorio.

La jueza aclaró que, aunque figura en la página institucional como integrante del Comité Consultivo, nunca desempeñó funciones de consulta sobre las decisiones de la organización. “Mi vínculo académico con esa institución no implica participación en su conducción ni en las decisiones que adopta respecto de causas judiciales particulares”, sostuvo.

También afirmó que nunca fue consultada sobre las posiciones que el INECIP decidió asumir en expedientes judiciales ni intervino en la elaboración de sus presentaciones o estrategias institucionales. Además, remarcó que no mantiene vínculo institucional, académico ni funcional alguno con el CIPCE.

La magistrada agregó que las organizaciones no fueron admitidas como partes en el expediente ni como amicus curiae ante la Cámara de Casación. Según explicó, la información sobre sus intervenciones no había sido puesta en conocimiento del tribunal y tampoco surgía de los incidentes que tenía a disposición.

“Mi vinculación exclusivamente académica con INECIP, la ausencia de participación en sus decisiones institucionales y el desconocimiento de las intervenciones que se le atribuyen en este proceso me permiten afirmar que no advierto circunstancias que comprometan mi independencia de criterio o mi imparcialidad”, concluyó.

El cuestionamiento a Yacobucci por el cargo de su hijo

La recusación contra Guillermo Yacobucci fue impulsada por los representantes de los damnificados, con el argumento de que el nombramiento de su hijo en el Ministerio de Justicia podía comprometer su independencia para intervenir en la causa.

El planteo apuntó a la designación de Ignacio Martín Yacobucci como coordinador del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, mediante la disposición 439/2026, publicada en el Boletín Oficial el 29 de septiembre pasado. El área depende directamente del ministro Juan Bautista Mahiques.

Los querellantes señalaron que el Ministerio de Justicia había tenido intervención institucional en el caso $LIBRA: recordaron la creación de la Unidad de Investigación del caso mediante el Decreto 114/2025 y la actuación de la Oficina Anticorrupción, que concluyó que Milei no había infringido la Ley de Ética Pública al difundir el criptoactivo.

También sostuvieron que el cargo ocupado por el hijo del juez se encontraba dentro de la cartera ministerial y que su continuidad dependía de las autoridades políticas vinculadas con el área cuya actuación había sido cuestionada en el expediente.

Yacobucci, sin embargo, consideró que la presentación era extemporánea y que, aun dejando de lado ese obstáculo formal, no tenía sustento suficiente para configurar una causal de recusación.

El camarista sostuvo que los argumentos se apoyaban en “una sucesión de afirmaciones genéricas e inferencias meramente conjeturales” que pretendían construir una relación entre el nombramiento de su hijo y el resultado del proceso, sin aportar elementos objetivos.

En ese sentido, afirmó que no se había demostrado de qué manera el desempeño de las funciones públicas de su hijo podía traducirse en un interés en el expediente. También remarcó que ninguno de los organismos del Ministerio de Justicia mencionados por los recusantes era parte del legajo.

Sobre la designación, señaló que respondió a criterios de idoneidad y destacó la formación profesional de su hijo: abogado, contador y magíster en Derecho Penal, especializado en los temas propios de su desempeño.

“La sola designación para el ejercicio de una función pública (...) no autoriza, sin otros elementos que permitan establecer una relación de condicionamiento sobre la jurisdicción, a configurar algún motivo” para apartarlo, sostuvo. Y agregó que las razones expuestas por los recusantes “no superan el plano retórico y de meras hipótesis y especulaciones”.

La garantía del juez natural

Los planteos se produjeron después de que la Sala II interviniera en el expediente y admitiera, con la disidencia de Yacobucci, la queja de los damnificados para poder participar en el proceso.

La discusión sobre la integración del tribunal vuelve a poner en primer plano el alcance de la garantía de imparcialidad y el carácter excepcional de las recusaciones. La jurisprudencia de la Corte Suprema y de la propia Cámara de Casación establece que las causales de apartamiento deben interpretarse de manera restrictiva y apoyarse en circunstancias concretas y verificables.

En sus informes, los magistrados remarcaron que la recusación no puede convertirse en una herramienta para que las partes modifiquen a voluntad la composición del tribunal que debe intervenir en una causa.

En tanto, la garantía del juez natural, prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales ni ser apartado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. No se trata de un privilegio de los magistrados, sino de una garantía para las partes y para la sociedad.