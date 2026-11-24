Los asaltantes se atrincheraron tras un intento de robo a un camión de caudales. Las fuerzas de seguridad rodearon el local y buscan liberar a los retenidos.

Las fuerzas de seguridad rodearon el supermercado Éxito de La Castellana tras la toma de rehenes en Cartagena.

Un grupo de hombres armados tomó como rehenes a unas 30 personas en un supermercado de Cartagena de Indias, Colombia , después de un presunto intento de asalto a un camión de caudales. Cinco mujeres mayores fueron liberadas, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para proteger a quienes permanecían dentro del establecimiento.

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El episodio comenzó este martes por la mañana en una sucursal de la cadena Éxito , en el sector de La Castellana. Según las primeras reconstrucciones, los delincuentes retuvieron a clientes y trabajadores al advertir la llegada de la Policía, después de que se frustrara el robo.

Las autoridades acordonaron los alrededores y desplegaron unidades especializadas. Imágenes difundidas desde el lugar mostraron a personas retenidas frente a los ventanales y a hombres armados que vigilaban el interior del comercio.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella , confirmó que los asaltantes habían retenido inicialmente a 30 personas y que cinco mujeres mayores recuperaron la libertad. El mandatario informó además sobre la intervención de unidades especiales de las fuerzas de seguridad.

El operativo incluye efectivos de la Policía, la Armada e Infantería de Marina, además de francotiradores y personal antidisturbios. Las autoridades pidieron a la población alejarse del establecimiento para facilitar las tareas y evitar que más personas queden expuestas.

De acuerdo con las versiones difundidas durante la emergencia, los delincuentes reclamaron 7.000 millones de pesos colombianos, cerca de u$s2 millones, y condiciones para escapar. La exigencia económica no había sido confirmada oficialmente.

Suspendieron los aterrizajes en el aeropuerto de Cartagena

La emergencia también afectó temporalmente al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Los aterrizajes fueron suspendidos mientras las fuerzas de seguridad utilizaban una de las pistas en el marco del procedimiento.

Las operaciones se reanudaron aproximadamente 45 minutos después, aunque el despliegue continuó en los alrededores del supermercado.

La cadena Éxito señaló que su prioridad era preservar la vida y la integridad de las personas y dejó en manos de las autoridades la difusión de información oficial sobre el operativo.