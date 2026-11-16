Las malas condiciones climáticas de los últimos años, sumadas al creciente interés de los ganaderos por aumentar sus exportaciones, redujeron la cantidad de ganado disponible para la faena, lo que encareció el precio de la carne y limitó aún más su consumo en el mercado local.

La menor disponibilidad de hacienda para faena y la mayor demanda externa impulsaron el precio de la carne vacuna.

El mercado de la carne vacuna en Argentina está experimentando una reconfiguración marcada por un aumento de sus exportaciones . Sin embargo, ese fenómeno también tiene un lado negativo : el creciente interés por captar mercados extranjeros —principalmente EEUU— limita la oferta para el mercado local, lo que genera un encarecimiento en los precios y prolonga la caída en las ventas que se observa durante los últimos años. De hecho, este 2027 se encamina a ser el año con el nivel más bajo de consumo de carne vacuna en más de 100 años .

El consumo de carne de vaca, según el promedio de los últimos 12 meses, cayó a 44,5 kilos por habitante , según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) . Se trata de una contracción interanual del 11,2% o, dicho de otra manera, implica que los argentinos consumieron 5,6 kilos menos en octubre de este año en comparación con el mismo mes de 2025.

Si esa tendencia se mantiene durante los últimos dos meses de 2027, sería el peor año en términos de consumo local de carne vacuna desde al menos 1914 , según cifras de la propia CICCRA . Vale recordar que el peor dato hasta el momento data de 1920, cuando se registró 46,9 kilos por persona, mientras que el segundo peor dato se corresponde a 2024, con 47,7 kilos.

En octubre de 2026 se faenaron 1,064 millones de cabezas en 346 establecimientos habilitados , una mejora de 1,7% respecto a septiembre, pero que fue 11,6% inferior al de octubre de 2025. De hecho, fue el octubre con menor cantidad de animales faeneados desde 2016 . En el acumulado en lo que va del año, la caída de la actividad es de 10,2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

" En 2026 el ritmo de la actividad sectorial estuvo determinado por la escasez de hacienda en condiciones de ser enviada a faena , consecuencia directa de la caída de las existencias que provocó la adversidad climática de los últimos años", explicó el informe de CICCRA.

Consultado por Ámbito, el presidente de la cámara empresaria, Miguel Schiariti, explicó que a las secuelas de la sequía de 2022, se le agregaron las inundaciones de 2025 y 2026. "Esto hizo que en esos tres años perdiéramos el 6% del stock", comentó.

Las exportaciones de carne vacuna se incrementaron 6,9% hasta octubre, impulsadas por el cupo preferencial con Estados Unidos.

Crecimiento de las exportaciones y caída del consumo interno

Sin embargo, eso no frenó el crecimiento de las ventas al exterior. En el acumulado entre enero y octubre, las exportaciones de carne vacuna sumaron las 767.000 toneladas, un incremento del 6,9% respecto al mismo periodo del año pasado.

"Esto se explicó en gran medida por el aumento de las ventas a EEUU, en el marco de la ampliación del cupo con acceso preferencial concedido por el gobierno de aquel país a la Argentina a fines de 2025", explicó la cámara empresaria en su informe.

Schiarti también detalló a este medio que el precio de la carne a nivel internacional aumentó 27% interanual. "Con precios muy buenos, hizo que aumentara la venta al exterior de manera importante y esto, sin ninguna duda, compite con el mercado interno".

En enero-octubre, el mercado interno absorbió el 68,9% de la carne producida, 3,9 puntos porcentuales menos que en igual periodo de 2025. Eso significa que el 31,1% restante se exportó, una cifra por encima del promedio histórico, que suele ubicarse entre el 20% y el 25%, según explicó Schiariti.

En relación a si esa tendencia podría sostenerse durante los próximos años, el empresario opinó que "sería bueno que ocurriera", ya que podría derivar en exportaciones totales por un valor de hasta u$s6.000 millones anuales. A modo de comparación, entre enero y septiembre, las ventas al exterior fueron de u$s3.791 millones, de acuerdo a las estimaciones del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.

La preocupación por el mercado local

Según datos del informe, el envío de carne vacuna al mercado interno experimentó una contracción de 11,5% anual, "lo que se reflejó en una significativa suba del precio relativo de este producto".

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un incremento interanual de 33% en octubre, el valor promedio de la carne subió 44,6% en ese mismo lapso de tiempo.

Consultado sobre la dinámica de los precios de la carne vacuna para lo que resta del año, comentó que "daría la sensación de que la oferta no va a aumentar, porque se espera, por lo menos lo que dicen los meteorólogos, que va a llover mucho de acá a fin de año y esto seguramente va a volver a interferir en la oferta en el mercado interno".

Sobre ese punto, reconoció que el mercado interno está atravesando dificultades por la caída de las ventas: "Los matarifes y los frigoríficos de consumo están vendiendo, pero con financiamiento. Y cuando van a cobrar la plata de esas vacas, no está".