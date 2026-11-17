El encuentro será este martes a las 11 en Balcarce 50, después de casi un mes sin reuniones. La jefa del bloque libertario en el Senado confirmó su presencia, en medio de las diferencias con la conducción de La Libertad Avanza. Presupuesto 2027, reforma electoral y sesiones extraordinarias estarán entre los temas centrales.

El Gobierno volverá a reunir este martes a su mesa política en Casa Rosada , en un intento por ordenar la a genda legislativa para el cierre del año y avanzar en las negociaciones con los bloques aliados. La convocatoria será a las 11 en Balcarce 50 y Patricia Bullrich confirmó que participará del encuentro , en medio de las diferencias que mantiene con el Ejecutivo.

La reunión será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien volverá a sentar a los principales interlocutores del oficialismo después de varias semanas sin encuentros presenciales, ya que en el último tiempo la actividad estuvo concentrada en la visita del papa León XIV.

Con el calendario legislativo en la recta final, el Gobierno ultima qué iniciativas buscará aprobar antes de fin de año y cuáles quedarán para un eventual período de sesiones extraordinarias. El Presupuesto 2027 y la reforma electoral aparecen entre las prioridades , aunque el oficialismo todavía debe terminar de reunir los respaldos necesarios para avanzar en ambas cámaras.

Bullrich quedó así al frente de una negociación clave para el oficialismo, pero en las últimas semanas, los contrapuntos dejaron de estar presntes en conversaciones reservadas y comenzaron a salir a salir a la luz.

La reunión de este martes permitirá medir el estado de esa convivencia política . Fuentes con despacho en Balcarce 50 reconocieron a este medio que, por ahora, el Gobierno necesita de la senadora. "El electorado la quiere a Patricia", reconocen.

La relación entre Karina y Bullrich será uno de los puntos de atención del encuentro, aunque la agenda formal estará concentrada en el Congreso. Uno de los principales asuntos será el Presupuesto 2027. La iniciativa del Poder Ejecutivo necesita avanzar en Diputados, donde el oficialismo busca conseguir dictamen y preparar su tratamiento en el recinto. Para eso, Diego Santilli mantiene conversaciones con gobernadores y representantes de las bancadas dialoguistas.

Javier Milei y Patricia Bullrich. Presidencia

La reforma electoral será el otro eje de la discusión. El Senado retomará este martes el tratamiento del proyecto impulsado por el Ejecutivo, con la suspensión de las PASO como uno de los puntos centrales. La iniciativa enfrenta reparos de distintos sectores políticos y el oficialismo deberá definir hasta dónde está dispuesto a negociar para conseguir los votos. Bullrich tendrá allí una prueba de peso.

Como contó este medio, durante el fin de semana circuló un borrador que habilita la suspensión de las PASO por única vez en 2027 y habilita las listas colectoras, también por única vez.

La discusión también estará atravesada por el armado electoral de 2027. En Balcarce 50 buscan avanzar con cambios en las reglas de competencia política antes de que comiencen las negociaciones por las candidaturas y las alianzas provinciales. Sin embargo, los gobernadores aliados no necesariamente comparten las prioridades electorales de Milei, aun cuando estén dispuestos a acompañar algunas de sus iniciativas económicas o presupuestarias.

Otro de los puntos que deberá resolver el oficialismo es el calendario parlamentario de las próximas semanas. En el Gobierno evalúan la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre para completar el tratamiento de los proyectos pendientes, aunque también está sobre la mesa la alternativa de extender el período ordinario. La definición dependerá de los avances que se consigan en las negociaciones de ambas cámaras.

La agenda política tendrá continuidad durante la tarde. A las 14, Karina Milei recorrerá la Feria Alimentar en el predio de La Rural, en una actividad que la volverá a mostrar fuera de la Casa Rosada y en contacto con representantes del sector empresarial. Tres horas más tarde, a las 17, Javier Milei participará junto al canciller Pablo Quirno de las Jornadas Monetarias y Cambiarias, en el Palacio Libertad.