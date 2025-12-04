The Batman 2: Scarlett Johansson está en tratativas para incorporarse al elenco de la película + Seguir en









La actriz estadounidense, conocida mundialmente por su papel de Black Widow enMarvel, se encuentra en proceso de negociación para unirse a la secuela del fámoso superhéroe

Scarlett Johansson está en charlas para incorporarse al elenco de The Batman 2.

The Batman, la película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, fue un éxito tras su estreno en 2022 y desde entonces, se rumorea como será la secuela que tiene fecha de estreno para el 1 de octubre 2027. En este contexto, se reveló que Scarlett Johansson estaría en negociaciones para unirse al elenco.

La actriz estadounidense, conocida mundialmente por su papel de Black Widow en el Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra en proceso de negociación para unirse a la secuela de la película de Batman, según informaron medios como The Hollywood Reporter y Deadline. Por el momento no se revelaron detalles del posible papel de Johansson en la cinta.

De esta manera, este rol podría suponer el último gran acuerdo de franquicia para la actriz, quien recientemente protagonizó el éxito de taquilla "Jurassic World Rebirth" y aparecerá en la nueva versión de "El Exorcista".

La dos veces nominada al premio Oscar también se mantuvo muy ocupada fuera del ámbito de las franquicias taquilleras. Debutó como directora con el drama "Eleanor the Great", que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes y fue estrenado por Sony Pictures Classics, y próximamente protagonizará "Paper Tiger", de James Gray.

The Batman.webp The Batman, la película dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, fue un éxito tras su estreno en 2022. Warner Bros. Los detalles sobre el estreno de The Batman 2 La fecha de estreno de The Batman 2 fue tema de debate en redes sociales durante un gran tiempo. El plan inicial de Warner Bros era lanzarla en octubre de 2025, pero las huelgas que hubo en Hollywood llevaron a aplazarla hasta el 2 de octubre de 2026. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí.

Debido a demoras en la realización del guion y a la apretada agenda de Robert Pattinson, protagonista del film, los ejecutivos de la compañía fijó el estreno exclusivo en cines para el 1 de octubre de 2027. Todavía no se filtró cuál será exactamente la historia que cuente la película, pero se estima que retome la historia donde quedó al final de la primera entrega y continué con los eventos de la serie spin off de su icónico villano "El Pingüino".

