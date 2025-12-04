La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para diciembre de 2025, con un aumento del 2,3%, según el índice de inflación de octubre. Este incremento afectó a todas las prestaciones, incluyendo la AUH para hijos con discapacidad, que recibirá un monto diferenciado para garantizar el apoyo a familias con necesidades especiales.
AUH hijo con Discapacidad: cuál es el monto de ANSES confirmado para diciembre 2025
El organismo previsional oficializó los aumentos para las asignaciones del último mes del año que viene con extras.
El beneficio se alinea con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que determina actualizaciones mensuales en las prestaciones sociales. Sin embargo, ANSES retendrá el 20% del monto total hasta que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.
Quiénes pueden acceder a la AUH hijo con Discapacidad
La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad está destinada a familias con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en casos de discapacidad. Los beneficiarios deben encontrarse en alguna de estas situaciones:
-
Desocupados
Trabajadores no registrados o sin aportes
Empleados de casas particulares
Monotributistas sociales
Los requisitos para el adulto solicitante incluyen ser argentino y residir en el país, o extranjero con residencia de al menos dos años. Este beneficio busca garantizar un ingreso básico para cubrir necesidades esenciales de salud, educación y bienestar.
Monto de la AUH hijo con Discapacidad de diciembre
El monto total de la AUH por hijo con discapacidad en diciembre de 2025 asciende a $398.852,75. Sin embargo, ANSES abonará solo el 80% del valor, lo que equivale a $319.082,20. El 20% restante ($79.770,55) se liberará una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación.
Este monto supera al de la AUH estándar, que alcanzó los $122.827 por menor a cargo, con un pago del 80% ($98.261) y una retención del 20% ($24.565) hasta la presentación del documento correspondiente.
Calendario de pagos de diciembre 2025
El cronograma de pagos para diciembre se organizó según la terminación del DNI del titular:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de diciembre
- DNI terminados en 1: 11 de diciembre
- DNI terminados en 2: 12 de diciembre
- DNI terminados en 3: 15 de diciembre
- DNI terminados en 4: 16 de diciembre
- DNI terminados en 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6: 18 de diciembre
- DNI terminados en 7: 19 de diciembre
- DNI terminados en 8: 22 de diciembre
- DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de diciembre al 12 de enero
Los beneficiarios deben estar atentos a estas fechas para cobrar el monto correspondiente en sus cuentas bancarias. El 20% retenido se acreditará una vez que completen el trámite de la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025.
