Operaron a La Mona Jiménez tras su show en La Plata: cómo se encuentra su salud

El artista superó una cirugía y evoluciona favorablemente. Su regreso al escenario podría darse el 10 de enero en el festival Bum Bum.

Carlos “La Mona” Jiménez atravesó con éxito una intervención quirúrgica para tratar una hernia consecuencia de su operación de 2023 , y se encuentra en recuperación estable , siguiendo indicaciones médicas estrictas mientras se analiza su presencia en los compromisos artísticos previstos para enero.

El músico permanece en reposo y la evolución es positiva desde las primeras horas posteriores al procedimiento. El cuadro se originó tras la extirpación del bazo realizada hace dos años, una intervención que puede derivar en hernias posteriores cuando el tejido abdominal se debilita.

Según fuentes, el proceso avanza según lo estipulado y que no hubo complicaciones durante la operación. Los profesionales remarcaron que este tipo de hernias es habitual en pacientes que pasaron por una esplenectomía y que la clave es mantener un seguimiento estricto para evitar recaídas.

La evolución del artista, por ahora, es la esperada y se monitorea día a día para determinar cuándo podrá retomar actividades físicas y ensayos.

El show masivo que dio antes de la cirugía

Aunque la operación estaba en agenda, La Mona había realizado un espectáculo multitudinario en el Estadio Único de La Plata el fin de semana previo. Allí compartió escenario con el Mono de Kapanga y Carlos Tévez, en una presentación que reafirmó su vigencia y su capacidad de reunir a miles de seguidores.

Mientras prioriza su salud, el foco del equipo del cantante está puesto en el festival Bum Bum, previsto para el 10 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes. Si la recuperación continúa sin contratiempos, Jiménez podría regresar a los escenarios en esa fecha, aunque la confirmación dependerá del alta médica final.

Con clásicos como “Beso a beso”, “La Luna” y “El Federal”, La Mona mantiene un vínculo inquebrantable con su público. Tras esta nueva intervención, la expectativa crece: 2025 podría iniciar con su regreso triunfal, siempre y cuando la recuperación siga avanzando como hasta ahora.