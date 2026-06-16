Las exportaciones de China crecen pero el consumo interno cae: la economía de las dos velocidades + Agregar ámbito en









Las ventas minoristas retrocedieron un 0,6% interanual en mayo, su primera caída desde diciembre de 2022, mientras la producción industrial creció un 4,5% y las exportaciones se expandieron un 19,4%. La balanza comercial de la UE en el centro del debate en la cumbre del G7.

Economía con dos velocidades: Industria y exportaciones chinas crecen, pero el consumo interno cae un 0,6%.

Pekín enfrenta nuevamente el mismo desafío estructural: una demanda interna débil que contrasta con el dinamismo de las exportaciones y la actividad fabril, consolidando la imagen de una economía china que crece de manera desigual.

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Según los datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadísticas de China (Nbs), las ventas minoristas retrocedieron un 0,6% interanual en mayo, marcando la primera baja desde diciembre de 2022 y dando vuelta el modesto incremento del 0,2% registrado en abril. El dato sorprendió negativamente al mercado, que proyectaba un resultado neutro.

El retroceso estuvo liderado por el sector automotriz, que cayó un 16,1% interanual. Le siguieron con fuertes bajas los electrodomésticos y equipos audiovisuales (-15,6%), los materiales de construcción y decoración (-13,6%), la joyería (-8,9%) y los muebles (-8,7%).

En cambio, mostraron una mayor resistencia los gastos relacionados con el consumo cotidiano, como bebidas (+6,1%), prendas de vestir (+3,8%) y productos farmacéuticos (+4%).

La dificultad china de crecer con menor consumo La desaceleración ratifica que el consumo no logra convertirse en motor de la recuperación. La crisis inmobiliaria, que se prolonga sin resolución, continúa minando la confianza de los hogares y deprimiendo las inversiones: en los primeros cinco meses del año, el sector inmobiliario acumuló una caída del 16,2% en inversiones, mientras que la inversión total en activos fijos bajó un 4,1%.

No todos los indicadores apuntan en la misma dirección. La producción industrial creció un 4,5% en mayo y las exportaciones se expandieron un 19,4% según datos aduaneros recientes, ratificando su rol como principal sostén del crecimiento chino. El contraste refleja un desequilibrio estructural: la maquinaria productiva china sigue funcionando a pleno mientras el consumo interno flaquea. Un esquema que tracciona el crecimiento pero que genera creciente malestar entre los socios comerciales del país. El debate resurgió con fuerza en la cumbre del G7: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, puso el foco en el déficit comercial de la UE con China y alertó sobre los riesgos que plantea la sobreproducción industrial china para el comercio global. En definitiva, China mantiene su dinamismo apoyada en la industria y las ventas al exterior, pero la demanda interna sigue sin consolidarse y su recuperación continúa siendo errática.

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