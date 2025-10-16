La fuerte amenaza de Donald Trump a Hamas: "Si continúan asesinando, no tendremos más opción que matarlos a ellos"

Este miércoles, el Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, instó "firmemente" a Hamas a cesar con la "violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza".

Donald Trump amenazó con "matarlos a ellos" si Hamas no cesa los ataques en Gaza.

Luego de celebrar el acuerdo de paz en Medio Oriente , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazó este jueves a Hamas con "matar" a todos sus integrantes si no se atiene al pacto de alto el fuego y "continúa asesinando en Gaza".

A través de un duro mensaje publicado en su cuenta de Truth Social , advirtió: "Si Hamas continúa asesinando gente en Gaza, algo que no estaba en el acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos a ellos" , aseguró el líder republicano.

La amenaza de Trump llegó luego de que las milicias de Hamas se posicionaran en Gaza para retomar el control, asesinando a personas que acusaron de colaborar con Israel. Además, confrontaron con grupos armados rivales en la región .

En los días posteriores al acuerdo, circularon en redes sociales videos mostrando la ejecución de varias personas maniatadas, con los ojos vendados y puestas en una fila, por parte de hombres armados, ante la presencia de decenas de personas. Entre los afectados, estuvo el periodista Salé Aljafarawi que murió tiroteado el pasado domingo mientras cubría una serie de protestas en la ciudad.

Por su parte, el jefe de Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper , se había pronunciado en el mismo sentido que Trump e instó "firmemente" a Hamas a cesar con la "violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza". El funcionario además consideró que esta es una "oportunidad histórica" para alcanzar la paz y "Hamas debe aprovecharla retirándose por completo , adhiriéndose estrictamente al plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin retrasos ".

Además, informó que transmitió sus "preocupaciones a los mediadores" que negocian en Egipto la implementación de la propuesta de paz impulsada por Trump para el enclave palestino.

La ONU expresó su "preocupación" por la situación de los civiles en Gaza

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su "preocupación" por las violaciones de derechos y libertades que seguirían sufriendo los civiles palestinos en la Franja de Gaza pese al actual alto el fuego. También registraron muertos en zonas aledañas a las de presencia militar israelí.

En esa línea, advirtió que ambos casos de ataques -Hamas y el Ejército de Israel- pueden ser constitutivos de crímenes de guerra.

De acuerdo con un informe publicado hoy, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos señaló que los enfrentamientos de Hamas con otras facciones se "intensificaron", traducido incluso en "ejecuciones extrajudiciales".