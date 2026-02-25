SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Javier Milei encabezó un homenaje a San Martín por el aniversario de su nacimiento

El Presidente colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador junto a miembros de su gabinete, en el marco del 248° aniversario.

Presidencia

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles un acto conmemorativo por el 248° aniversario del nacimiento del general José de San Martín, considerado el principal prócer de la independencia argentina. La ceremonia se realizó frente al monumento al Libertador ubicado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde el mandatario colocó una ofrenda floral.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, quienes participaron del breve homenaje oficial.

La actividad formó parte de la agenda institucional del Gobierno vinculada a fechas patrias y reconocimientos históricos. San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes, y es recordado por su rol central en las campañas independentistas de Argentina, Chile y Perú.

Javier Milei se prepara para el inicio se las sesiones ordinarias

En paralelo al homenaje, el presidente Javier Milei continúa con su agenda institucional en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias, prevista para el 1° de marzo en el Congreso de la Nación Argentina. Allí se espera que el mandatario exponga los principales lineamientos de gestión para el año legislativo y detalle el paquete de reformas que el Ejecutivo planea impulsar.

Tras el inicio del período parlamentario, el Gobierno prevé una serie de actividades políticas y reuniones con legisladores y aliados con el objetivo de consolidar apoyos para los proyectos oficiales. En la Casa Rosada consideran que las próximas semanas serán clave para sostener el ritmo de iniciativas en el Congreso y ordenar la estrategia política de cara al resto del año.

