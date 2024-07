Los ''Chachos'' ya circulan en La Rioja: qué son y cuánto valen

Desde su administración explicaron que la medida fue adoptada "debido al no envío de los fondos correspondientes a la provincia por parte del gobierno Nacional, la devaluación, el ajuste y la profunda crisis que están atravesando todas las provincias".

chachos33.png Se emitieron billetes de 1.000; 2.000; 5.000; 10.000; 20.000 y 50.000 "Chachos".

Acorde a la Ley 10.703, los bonos solo tendrán circulación dentro de la provincia y podrán utilizarse en comercios adheridos al convenio. Además, se podrán pagar impuestos y servicios locales con estos billetes. Y aclararon que "todos los comercios pueden recibir estos bonos, pero no podrán cobrar ningún recargo ni recibirlos por un valor inferior".

Los salarios de La Rioja con los ''Chachos''

Con el lanzamiento de la cuasimoneda, el gobierno provincial comenzará a pagar los salarios de empleados públicos en "Chachos", donde los funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia recibirán $100.000 en estos bonos como parte del sueldo de junio, mientras que los directores generales obtendrán $50.000.

Quintela expresó días atrás: "Para el resto de los trabajadores, en el mes de agosto realizaremos el pago único de un Bono de 50 mil pesos que se hará efectivo en Bocade".

"Asimismo solicito a la Función Judicial, a la Función Legislativa y miembros del Tribunal de Cuentas a implementar la misma medida con funcionarios, diputados y jueces del TSJ", agregó.

¿Cómo son los "Chachos"?

Los nuevos billetes provinciales incorporan diversas medidas de seguridad. Entre estas, se incluyen fibrillas visibles e invisibles, una marca de agua exclusiva, papel de seguridad sin fluorescencia, numeración y códigos QR visibles en color negro y reactivas a luz ultravioleta en color azul, entre otros elementos.

Otro de los detalles es un hilo metálico aventanillado con efectos ópticos dinámicos, microletra de seguridad, numeración visible en color negro, reactiva a U.V. en color azul, e invisible reactiva a U.V. en color amarillo.

Guillermo Francos se reunió con Ricardo Quintela

El cónclave entre Quintela y Francos le puso fin a un corto pero frenético rally que el riojano encabezó por Buenos Aires. Este lunes, el mandatario participó en la quinta de San Vicente, junto a Axel Kicillof, del acto en conmemoración por los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. La jornada incluyó la presencia de numerosas tribus justicialistas -incluyendo a La Cámpora y a su conductor, Máximo Kirchner- y fungió como un ensayo de unidad rumbo a las elecciones partidarias del próximo 17 de noviembre.

No fue lo único. El gobernador además encabezó el lanzamiento de la temporada turística de invierno en La Rioja. También dijo presente en la inauguración de un monumento a Perón en el barrio porteño de Mataderos y se reunió con militantes y referentes de la agrupación La Simón Bolívar. De esta forma, el dirigente profundizó sus puentes con el peronismo por fuera de las fronteras de La Rioja y se erige como uno de los referentes a nivel nacional. No obstante, desde la provincia aclaran que "hoy no piensa en liderar" sino que está "a disposición de la unidad".

Respecto al traspaso de obras públicas a su provincia, el riojano dijo en una entrevista exclusiva con Ámbito que Nación financiaría dos obras: plantas de tratamiento cloacales y la terminación en la trama urbana, en el centro de la ciudad. "La provincia se tiene que hacer cargo de las obras civiles. Tenemos dos escuelas técnicas, dos escuelas secundarias, un hospital grande, que es en Chilecito, y otro hospital en capital, y varias obras menores que son civiles. Veremos cómo ir cumpliendo", graficó.

A la vez, señaló que en La Rioja se perdieron casi 8.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción: "Nosotros tenemos 1.750 viviendas en ejecución en toda la provincia, con un nivel de avance que supera el 80% en la mayoría de los casos. Estamos afectando una partida de la recaudación propia para tratar de ir terminando, porque de otra manera se va a retroceder, se vandalizan las viviendas".

Semanas atrás, en la víspera del debate por la ley Bases antes de su aprobación definitiva, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apuntó contra el jefe provincial. “Si el paquete fiscal es aprobado mañana, La Rioja va a recibir 75.000 millones de pesos extras. Espero que el gobernador Ricardo Quintela acompañe con los cuatro diputados de Unión por la Patria. No hay un solo motivo que justifique usar los 'Chachos'", disparó, en referencia a la cuasimoneda provincial.