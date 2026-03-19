Los desafíos de la macro: la inflación que no desacelera, el riesgo país que no baja, y la economía que no arranca

Durante una exposición que se tituló "la macro que viene", Miguel Kiguel , titular de Econviews , aseguró que si bien "venimos de dos años que implicaron un cambio importante y en la dirección correcta", hay variables que hacen pensar que el programa "hay que consolidarlo sin perder el rumbo". Dentro de ello mencionó el riesgo país y su incapacidad para bajar del nivel actual, el proceso de desinflación que se paralizó, y por último, la actividad económica que presenta una dicotomía: sectores que crecen mucho, y otros que no repuntan. Esto sucedió durante el Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas (IAEF).

Así, el primer punto en el que se centró fue en analizar el riesgo país y utilizó una gráfica para ver cómo es el desempeño actual de ese indicador del JP Morgan de Argentina en relación a otros países que tiene la misma categoría deuda o similar como, por ejemplo, C. "Argentina se estancó y tiene un diferencial de 200 puntos" , lanzó Kiguel y mencionó casos como Egipto o Pakistan que lograron bajar el riesgo hasta los 400 puntos . "Los números no han mejorado y uno quiere entender por qué".

Así analizó que la deuda/PBI "no debería generar ruido, porque se encuentra en el nivel del 40%, lo que implica que es manejable en un marco de equilibrio fiscal, y significa que Argentina es un país solvente". Al respecto de si uno piensa que puede deberse a la historia reciente, aseveró que hay países como Sri Lanka, o Ecuador que también tuvieron procesos de default de su deuda . Entonces se centró en analizar las reservas: "Si bien Argentina compra dólares, las reservas siguen flacas", expresó.

Acto seguido se preguntó: " ¿por que son muy importantes tener reservas sólidas? porque nuestra deuda es casi toda en dólares. Esto presenta diferencias con países como Brasil que con sus reservas actuales podrían cancelar toda su deuda. Acá la relación inversa, es nuestro talón de Aquiles ". Cabe resaltar que, en lo que va del año, el BCRA lleva comprados más de u$s3.250 millones, pero sus reservas brutas se ubican en u$s44.721 millones. Para tomar en cuenta el ejemplo mencionado por Kiguel, Brasil tiene una totalidad de u$s371.074 millones.

El segundo punto que "hace ruido del plan", es la inflación . Al respecto el economista repasó como, tras una fuerte suba al comienzo del Gobierno de Javier Milei a más del 25%, comenzó un proceso de desinflación que llegó al 1,5% en mayo de 2025 , marcando el nivel más bajo en cinco años. Desde allí empezó una tendencia alcista. Para Kiguel más allá de los números mes a mes hay que analizar la tendencia que hoy la ubica en el 2,4% mensual. "¿El 1,5% fue un golpe de suerte? puede ser, en ese momento los precios se anticiparon a una posible devaluación", describió.

image Hace 10 meses la inflación no desacelera con respecto al mes anterior.

Es así que desde hace 10 meses la inflación no desacelera con respecto al mes anterior. "En febrero subieron las tarifas, en marzo el petróleo, así el IPC también está afectado por shocks temporales y si bien no es para alarmarse hay una política antiinflacionaria que ya no es tan clara", relató el experto y mencionó que meses atrás, al comienzo del plan, fue la estabilidad en el tipo de cambio la que funcionó como ancla, no fue la cantidad de dinero, ni la tasa de interés.

"La cantidad de dinero es otra variable, crece año a año al 38%, no está descontrolada", reveló sobre esta la base monetaria y en cuanto a la tasa de interés dijo que está "muy volátil", y ejemplificó, si se toma la TAMAR con una inflación de casi 3%, que es el valor que se repitió los últimos meses, da un interés real negativo. "No está claro el régimen monetario, al principio el ancla fue el tipo de cambio, la tasa luego en el periodo preelectoral, y ahora está medio mezclado", analizó.

El tercer desafío: actividad económica estancada

El tercer tema que preocupa, expresó Kiguel es la actividad económica. "No está andando como uno quisiera, es una economía dual", expresó y nombró datos de la última semana que reflejan cierta parálisis. Por un lado, el desempleo se disparó del 6,4% al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, una suba de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año anterior, según informó el INDEC. Por otra parte, en esa jornada que se conoció que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo una caída mensual de 5,30% en marzo, según la Universidad Torcuato Di Tella.

"En el 2025, la actividad económica, no hubo crecimiento mes a mes, subió en diciembre pero fue por la energía, agro, y servicios financieros, si se sacan esos sectores, la economía no creció. Por eso es una economía dual, porque hay sectores como construcción, industria, y comercio que la llevan como pueden", expresó Kiguel y amplió: "La tendencia es muy buena pero estamos como en un pozo. En momentos como el 2008, o en 2020 con la pandemia, se salió con políticas de estimulo, se usaron porque a la economía hay que empujarla para que salga".

Al respecto detalló las alternativas. La primera de ellas es la política monetaria, en la que se aumenta el crédito con tasas de intereses bajas, con su correlato de que puede hacer disparar la inflación o el tipo de cambio. La segunda es con una política fiscal mas expansiva, que está prohibido en este Gobierno. También mencionó al RIGI, como otra opción, y una última que detalló y que no se está utilizando: los Fondos de Garantía de Sustentabilidad o FGS. "Es una una forma inyectarle más fuerza, fondeo a largo plazo que no es gasto fiscal, pero sirve para las hipotecas e infraestructura".