Los precios del comercio exterior mejoraron 4,2% en el tercer trimestre y aportaron u$s1.019 millones + Agregar ámbito en









La mejora en los términos de intercambio respondió a que los precios de las exportaciones subieron más que los de las importaciones. En cuanto a las cantidades, resaltó un derrumbe en las importaciones por débil actividad y alta base de comparación.

Los precios de las exportaciones crecieron más que los de las importaciones. Imagen generada con IA.

Los precios del comercio exterior argentino mejoraron 4,2% interanual en el tercer trimestre, impulsados fundamentalmente por la dinámica en las exportaciones de petróleo, derivados de petróleo, oro, químicos y carne. Según INDEC, este efecto representó una ganancia de u$s1.019 millones para el país durante el período en cuestión.

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El organismo oficial de estadísticas públicas exhibió que los precios de las exportaciones aumentaron 15,2% entre julio y septiembre, cuando los de las importaciones avanzaron 10,5% en el mismo lapso de tiempo. Este fue el origen de los términos de intercambio más favorables.

En el trimestre analizado, el superávit comercial fue de u$s7.234 millones. "Si asumimos que el grueso de la ganancia de los términos del intercambio se destina principalmente a la adquisición de importaciones, independientemente del saldo de la balanza comercial, resulta pertinente analizar los flujos comerciales a los precios de las importaciones del mismo período del año anterior. Bajo este criterio, el saldo comercial se calcula en u$s6.545 millones. Sin embargo, al valorar las exportaciones e importaciones a sus respectivos precios del mismo período del año anterior, el saldo comercial resulta superavitario en u$s5.529 millones. La diferencia entre ambos cálculos, equivalente a u$s1.016 millones, representa para el país una ganancia en los términos del intercambio", explicó INDEC.

Entre las exportaciones, resaltaron las subas en los precios de combustibles y energía (+26,6%), productos químicos y conexos (+33,1%) y carnes (+27,6%). Mientras que, entre las importaciones, los combustibles y lubricantes lideraron las alzas (+31,7%).

Pese a la mejora en los términos de intercambio, las cantidades importadas se derrumbaron En paralelo, las cantidades exportadas anotaron una modesta mejora (+1,3%), a la vez que las cantidades importadas se hundieron -9,5%.

"¿Cómo se explica que con mejores precios se importe menos? Por la actividad, y sobre todo por la inversión. Las mayores caídas se dan en piezas para bienes de capital (-18%) y en bienes de capital (-12,7%), mientras que los insumos intermedios apenas crecieron 1%. Es el reflejo de una economía que no está invirtiendo", remarcó al respecto Juan Manuel Telechea, economista y director de la consultora T+1". Vale aclarar también la alta base de comparación del tercer trimestre de 2025, ya que en la previa de las elecciones legislativas muchas empresas decidieron sobre stockearse ante una eventual devaluación de la moneda.