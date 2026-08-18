El Gobierno recibió a provincias norteñas y anunció un "acuerdo histórico" por zona cálida

Los funcionarios se reunieron con cinco jefes provinciales en el Ministerio de Economía. El esquema cotemplará una tarifa eléctrica subsidiada para el Norte Grande. El oficialismo busca blindar apoyos en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , y el ministro de Economía, Luis Caputo , recibieron este martes en el Palacio de Hacienda a cinco gobernadores norteños y anunciaron un "acuerdo histórico" por zona cálida, el esquema de subsidios a las tarifas eléctricas en zonas con altas temperaturas que era reclamado de antaño por los distritos de la región.

La reunión, anticipada en exclusiva por Ámbito, se extendió por casi cuatro horas y participaron Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), además del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González ; y la secretaria de Energía, María Tettamanti .

“En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”, indicó Caputo tras el encuentro.

Durante la reunión, el Gobierno nacional y las provincias acordaron avanzar en una propuesta para modificar el esquema energético vigente en las zonas cálidas y muy cálidas. El objetivo es trabajar de manera conjunta para definir e implementar el nuevo esquema en el menor plazo posible.

“En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución . Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”, celebró, por su parte, Santilli.

“Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos”, agregó el jefe de Gabinete.

El Gobierno nacional busca acercar posiciones con los jefes provinciales con el objetivo de apuntalar sus iniciativas en el Congreso. Las reformas electoral y de la Carta Orgánica del BCRA, el Presupuesto y los cambios zona fría son algunas de ellas. Para eso, requiere blindar los respaldos de los sectores aliados y dialoguistas, tras el desplante de los jefes provinciales en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Un reclamo histórico del Norte empieza a convertirse en realidad.



Logramos el consenso para avanzar en una nueva definición de los subsidios energéticos para las zonas cálidas y muy cálidas.



Después de años de reclamarlo, el Norte empieza a ser escuchado.



Esto también es… pic.twitter.com/VarnQxy2sH — Leandro Zdero (@LeandroZdero) August 18, 2026

Las negociaciones con los gobernadores

El miércoles pasado, ocho de los diez caciques animaron la cumbre del Norte Grande en Posadas, Misiones, un evento en el que también participó Santilli. Además de los ya mencionados Sadir, Jalil, Zdero y Sáenz, también estuvieron el anfitrión Hugo Passalacqua y Elías Suárez (Santiago del Estero), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Los únicos ausentes del bloque fueron Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), ambos enfrentados con Javier Milei.

Allí cundieron reclamos variopintos, con especial énfasis en obras y energía, incluyendo el abastecimiento del gas para el NOA y zona cálida, un pedido histórico de la región, que fue recogido por el oficialismo durante su intento por recortar el régimen de zona fría y dejar afuera del esquema a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza.

Tras la cumbre misionera, Santilli y Caputo desembarcaron el vieres pasado en suelo catamarqueño, donde firmaron el convenio para avanzar en el sistema de Acueductos Abilgasta junto Jalil y a su par de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Los gobernadores norteños, junto a Diego Santilli, en Misiones.

La tarifa eléctrica diferencial para regiones que reportan altas temperaturas es un reclamo histórico del Norte Grande. De hecho, hay varios proyectos en ese sentido en el Congreso. En abril pasado, el peronismo unificó diversas iniciativas al respecto y presento un texto propio.

Sintéticamente, contempla descuentos de hasta el 50% en las boletas para los sectores de bajos ingresos y propone la creación de un "Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino", cuyo objetivo es "garantizar a los usuarios residenciales de el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la energía como derecho humano".

Se destacan, entre sus principales puntos, descuentos del 50% en las tarifas para los ingresos bajos y un 35% para ingresos medios y entidades sociales. Asimismo, que no haya tope de consumo subsidiado y límites a los aumentos: pueden superar salarios -de acuerdo al Coeficiente de Variación de Salarios- o precios mayoristas (IPIM). También contempla IVA 0% para quienes no tienen gas natural.

Más allá del tema puntual, el Gobierno necesita blindar el apoyo de caciques dialoguistas y aliados. El desplante por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada exhibió los puntos débiles de la Casa Rosada, que todavía requiere de respaldos privados para apuntalar su agenda de reformas.

En ese tren, el jefe de Gabinete recibirá este miércoles al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Además de la modificación del régimen de zona fría, que ya cuenta con media sanción en Diputados, la reforma electoral es otro de los temas centrales, en especial la eliminación de las PASO.

Rolando Figueroa y Diego Santilli se reunirán este miércoles en Casa Rosada.

Precisamente, ese es uno de los ítems que más diferencias despierta entre los mandamases. Varios de ellos prefieren avanzar hacia una suspensión, tal como ocurrió el año pasado, una posibilidad que el Gobierno baraja en caso de que su plan principal naufrague.

El peronismo incluso inició una cruzada en contra de que se modifique el esquema de primarias, algo con lo que no está de acuerdo ni siquiera el tucumano Osvaldo Jaldo, cercano a Milei. Por el contrario, el catamarqueño Jalil ya reiteró en diversas ocasiones su apoyo.

Envalentonados por el traspié libertario con la ley de Tierras, los apóstoles del General buscan seducir a los mandamases díscolos y provincialistas. El misionero Hugo Passalacqua, por caso, es uno de los que pica en punta.

Passalacqua atraviesa actualmente una dura interna con Carlos Rovira, el histórico líder del oficialismo provincial, e intenta una postura mucho más agresiva con la gestión de La Libertad Avanza.

De hecho, logró romper con la jefatura de Rovira y llevarse a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, los dos alfiles del rovirismo en el Senado. Se trata de votos clave para el Gobierno, ya que solían acompañar las iniciativas mileistas.