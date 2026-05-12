Luis Caputo y Santiago Bausili se reunieron con Peter Thiel en Economía: de qué hablaron

El ministro y el titular del BCRA recibieron la visita del empresario dueño del Palantir y fundador de PayPal. El encuentro se llevó a cabo en las oficinas de Hacienda. Semanas atrás, visitó la Casa Rosada para hablar con Javier Milei.

Luis Caputo se reunió este martes con Peter Thiel , el empresario germano-estadounidense referente de la extrema derecha global, quien se encuentra en el país para "vivir" la experiencia libertaria . Semanas atrás, el dueño de Palantir visitó la Casa Rosada y dialogó con el presidente Javier Milei.

El ministro de Economía recibió esta tarde al multimillonario en las oficinas del Palacio de Hacienda, acompañado del viceministro, el chileno Juan Luis Daza, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

"Excelente reunión con José Luis Daza y Santiago Bausili y el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir" , dijo Caputo en un tuit en el que dio a conocer los motivos del encuentro: "Dialogamos sobre numerosos temas de actualidad económica y geopolítica" .

Excelente reunión con @JoseLuisDazaAR , @Kicker0024 y el empresario Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, con quien dialogamos sobre numerosos temas de actualidad económica y geopolítica. pic.twitter.com/msv25yuXBj

A fines de abril, el empresario tecnológico mantuvo un encuentro con Milei en Balcarce 50. El propio jefe de Estado reveló de qué hablaron y cuáles fueron las inquietudes planteadas por Thiel: "Él reconoce y está al tanto de los logros", dijo sobre el ajuste en las cuentas públicas, pero le consultó: "Me hizo la pregunta más inteligente: ¿cómo se sostiene esto en el tiempo?".

En su encuentro con el libertario, Thiel dejó entrever las dudas que genera en ámbitos empresariales el éxito del modelo económico. A más de dos años de Gobierno, el rumbo propuesto por Milei aún no se ve acompañado de una reactivación homogénea: mientras sectores con poca capacidad empleadora como la energía, el campo y la minería empujan hacia arriba, la industria y el comercio no repuntan y el clima social refleja un deterioro en el nivel de vida de la sociedad.

La visita de Peter Thiel a Economía, a metros de la marcha universitaria

La visita de Thiel a Economía se llevó a cabo a metros de la Plaza de Mayo, donde las universidades llevan adelante una masiva movilización para cuestionar los recortes presupuestarios en educación que lleva adelante el Poder Ejecutivo desde el inicio de la gestión Milei y para reclamar por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario.

Las convocatorias se llevan a cabo en diferentes puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, donde las organizaciones de docentes, no docentes, estudiantes y graduados se congregan junto a representantes de la sociedad civil con mensajes para el presidente Milei.

Desde su llegada a la Casa Rosada, su administración aplicó un ajuste del 45% sobre las partidas que se destinan al funcionamiento de las universidades públicas, según denuncian desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), una de las actoras convocantes de la marcha de este martes.

En las últimas horas, una decisión administrativa firmada por Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni reveló una nueva poda en las partidas presupuestarias que afectará a 211 programas nacionales de diferentes áreas. El ahorro, según indica la medida, es de $2,8 billones.

JAVIER MILEI PETER THIEL

Quién es Peter Thiel

El magnate tecnológico Peter Thiel, una de las figuras más influyentes y controvertidas de Silicon Valley, se encuentra en Buenos Aires desde mediados de abril.

Fundador de empresas clave como PayPal y Palantir, Thiel habría instalado su base en una mansión del exclusivo barrio de Barrio Parque, donde mantiene reuniones reservadas con empresarios locales y referentes del mundo de las inversiones.

Palantir, creada en 2003 con respaldo de la CIA, desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales, además de clientes privados en todo el mundo. Su influencia en el mundo tecnológico también se extiende a inversiones tempranas en compañías como Facebook, SpaceX y OpenAI, a través de su firma Founders Fund.

Thiel también es un actor relevante en la política estadounidense. Fue uno de los primeros referentes de Silicon Valley en alinearse con Donald Trump y mantiene vínculos con figuras clave del Partido Republicano, como JD Vance.

Peter Thiel casa Barrio Parque

El magnate tech Peter Thiel compró la casa más cara de CABA

En los últimos meses, Thiel tomó la decisión de venir a la Argentina. Para ello, concretó la compra de una propiedad ubicada en CABA, en cercanías con la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000, cerrada en torno a los u$s12 millones. La operación se convirtió en una de las más relevantes del último tiempo en Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico.

La propiedad cuenta con aproximadamente 1.600 m2 cubiertos, una dimensión poco frecuente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Su configuración responde al esquema clásico de las residencias de alta categoría, con una clara separación entre áreas sociales, privadas y de servicio.

En planta baja, la casa presenta doble acceso, un amplio living, escritorio, comedor formal y un sector destinado a platería y vinos. La cocina se integra visualmente con el jardín, mientras que los espacios de recepción se destacan por su amplitud y circulación fluida.

Uno de los elementos centrales es una escalera de mármol de gran porte que articula los distintos niveles. En la planta superior se distribuyen seis dormitorios en suite, además de un escritorio adicional y áreas de servicio como lavadero.