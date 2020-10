Exfuncionario recomienda a Alberto reformas estructurales que hubiera hecho Macri

"Si Macri hubiera sido reelecto se hubieran hecho reformas estructurales más importantes porque se hubiera alcanzado una relación parlamentaria mas favorable. Pero bueno, la sociedad cansada del ajuste le dio la espalda a eso" dijo sobre el fallido segundo mandato.

Sobre la política macroeconómica opinó: "El ajuste que se viene, este ajuste no está destinado a durar. El ajuste que se hace licuando jubilaciones, salarios y Asignación Universal por Hijo no es sostenible, es lo mismo que hizo Duhalde, pero después se recuperan. Hacés un ajuste brutal, se resuelve el problema fiscal, pero quedó el sector público con todo el empleo público y gente que gana muy poco y no basta. Quedan los jubilados con una jubilación muy baja y en la próxima elección dicen que recuperemos el salario. Entonces, pensás que ese es el ajuste que te va a salvar, pero no es un ajuste que está destinado a durar".

Sobre la crisis económica generada por el aislamiento debido al Covid-19, Sebastián Galiani opinó: "Parte del déficit se disparó por la pandemia. Se estima que el PBI va a caer un 12 por ciento. Entonces, si el Estado se recuperase pospandemia habría una recuperación cíclica de la recaudación. También se hicieron gastos a las provincias y trabajadores, que supuestamente post pandemia no se tendrían que hacer. Lo que pasa es que el Presupuesto que mandó el Gobierno tiene un déficit muy alto".

En cuanto a la gestión de Alberto Fernández el exfuncionario macrista dijo "me parece que el Gobierno tendría que hacer algunas de las reformas estructurales que hubiera hecho Macri para dar una señal de que nosotros estamos tomando el toro fiscal por las astas y hubiera sido una sorpresa muy grata para los mercados que un gobierno kirchnerista haga eso y de esa forma tratar de ir anclando las expectativas. Hoy las expectativas están totalmente desancladas, hoy la gente espera que se financie con emisión de pesos y eso se va al dólar".

Por último aseguró que "tenemos un desequilibrio macroeconómico constante" y que "si podemos bajar 2 o 3 puntos de gastos de funcionamiento del estado y sacar 3, 4 puntos de subsidios y hacer una reforma de las jubilaciones donde sacás unos 2 o 3 puntos y volvés a un gasto de 36, 37; ya estas en 30. Y 30 es un Estado en el que no va a haber crisis. Esto no lo puede armar solo el que gobierna en un período".

En cuando a las gestiones del ministro de Economía, Martín Guzmán, en materia de renegociación de deuda, dijo: "El FMI puede buscar que el acuerdo sea un poco más cosmético, pero no puede hacer un acuerdo con este sistema cambiario. El Fondo ayudó mucho a la Argentina y tenía toda la voluntad de ayudar, pero así y todo había limitaciones. En el fondo hay que entender que el fondo de financiamiento barato, es útil. Pero los organismos no cambian por un país, ningún país es tan importante". Estas declaraciones sucedieron en el programa Paga el que sigue en AM1420 Con Vos.