Manuel Adorni: "No vamos a devaluar, no nos vamos a mover de lo que anunció Caputo"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló tras el derrumbe de los mercados en la víspera e insistió: "No vamos a devaluar, no nos vamos a mover de lo que anunció Caputo". En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada completó: "Los que opinen, no interfiere en nuestro camino. El equilibrio de las cuentas públicas está garantizado".