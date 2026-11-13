Mapa del empleo privado: 21 provincias en rojo y solo 3 sumaron trabajadores en la era Milei

Con el total del país 4,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023, solo tres provincias lograron superarlo, de acuerdo con un informe. La provincia de Buenos Aires explica la mayor parte de la pérdida, con 108.208 puestos menos.

El empleo privado registrado retrocedió 0,1% mensual en agosto de 2026 , descontada la estacionalidad, según la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En términos absolutos, son unos 7.573 empleos menos que en julio.

De acuerdo con la consultora Politikon Chaco , la serie desestacionalizada del empleo privado formal quedó 4,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023 , lo que equivale a una pérdida acumulada de unos 274.339 puestos de trabajo durante la gestión de Javier Milei. Además, es el volumen de empleo más bajo en 53 meses.

En el desempeño mensual por sector, cinco actividades sumaron empleo en agosto: Pesca (+2,4%, 346 puestos), Explotación de Minas y Canteras (+0,5%, 452), Otros Servicios (+0,2%, 756), Servicios Sociales y de Salud (+0,2%, 510) y Construcción (+0,1%, 294). En contraste, seis sectores registraron caídas , con las más profundas en Comercio (-0,3%, 3.486 puestos), Industria Manufacturera (-0,3%, 3.346) y Transporte (-0,3%, 1.372).

De acuerdo con la consultora Politikon Chaco, la serie desestacionalizada del empleo privado formal quedó 4,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

En ese marco, los sectores en alza crearon 2.394 empleos y los que bajaron perdieron 9.975, con un saldo de 7.573 puestos menos frente a julio.

Según Politikon Chaco, en agosto el empleo registrado total del país está 4,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023, el mes previo al cambio de gobierno , lo que equivale a 274.339 puestos menos . Entre las provincias, solo tres superan hoy ese nivel: Neuquén (+9,5%, 13.583 empleos), Río Negro (+3,3%, 3.663) y Tucumán (+0,2%, 390).

En cambio, las demás jurisdicciones todavía no recuperaron el empleo previo al cambio de gobierno, con brechas muy dispares. La caída más leve es la de San Juan (-0,7%), mientras que las más profundas son las de Tierra del Fuego (-19,1%), Santa Cruz (-17,2%) y La Rioja (-14,1%). Otras cinco provincias también registran bajas de dos dígitos. En valores absolutos, Neuquén es la que más empleo creó (+13.583) y la provincia de Buenos Aires, la que más perdió (-108.208).

Pérdida acumulada: El empleo formal es 4,3% inferior a noviembre de 2023, con 274.339 puestos menos. Depositphotos

El detalle por provincia

Según Politikon Chaco, en las jurisdicciones subnacionales volvieron a predominar los resultados negativos. Ocho distritos mejoraron en la comparación mensual: Neuquén (+0,6%); Jujuy, Tucumán y Formosa (+0,4% cada uno); Misiones (+0,3%); y La Pampa, Salta y San Luis (+0,1% cada una). CABA y Córdoba se mantuvieron sin cambios (0,0%), mientras que otras 14 provincias registraron caídas.

Las caídas más leves fueron las de San Juan, Corrientes, Río Negro y Santa Fe (-0,1% en cada caso), y las más pronunciadas, las de Tierra del Fuego (-0,8%), Catamarca (-0,9%) y La Rioja (-2,2%).

Por cantidad de puestos de trabajo, los mayores aumentos del mes se dieron en Neuquén (+862), Tucumán (+649) y Misiones (+289), mientras que las mayores pérdidas se concentraron en Buenos Aires (-4.223), Mendoza (-701) y Santa Fe (-668).

Provincial: Neuquén y Tucumán lideran alzas; Tierra del Fuego y La Rioja registran las mayores caídas.

Según la consultora, en la comparación interanual con agosto de 2025 solo cuatro distritos muestran alzas: Neuquén (+6,1%), Río Negro (+2,9%), y San Juan y Tucumán (+0,8% cada uno). Las otras veinte jurisdicciones siguen con bajas, y las más fuertes son las de Tierra del Fuego (-13,1%), Misiones (-5,2%) y Mendoza (-5,0%). En términos absolutos, Neuquén fue la que más empleo creó (+9.057) y Buenos Aires, la que más perdió (-60.579).