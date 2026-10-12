Marcos Galperin se desmarcó del Gobierno y cuestionó la norma del BCRA que obliga a informar el costo total de los créditos + Agregar ámbito en









El fundador de Mercado Libre apuntó contra la obligación para bancos, fintech y billeteras de exhibir el CFT y el CFTEA en los préstamos. Aseguró que el cálculo anualizado es "falso e incorrecto".

Crítica a norma del BCRA: Marcos Galperin cuestionó el cálculo anualizado del costo total de créditos.

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, cuestionó una disposición del Banco Central (BCRA) que obliga a bancos, fintech y billeteras virtuales a informar el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) en los préstamos. El empresario sostuvo que la fórmula utilizada arroja un resultado "falso e incorrecto".

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La crítica surgió a partir de una publicación del economista Agustín Etchebarne, quien compartió en X una simulación de un crédito de Mercado Pago por $10.000. En el ejemplo, el usuario debía devolver 12 cuotas de $1.208,02, por un total de $14.496,24, con una TNA del 60%, una TEA del 79,59% y un CFTEA del 102,36%.

Galperin respondió directamente al posteo y apuntó contra la metodología exigida por la autoridad monetaria. "El 'Costo Financiero Total Efectivo Anual' que el BCRA obliga a publicar es falso, incorrecto (y por ende inflacionado)", afirmó.

Por qué Galperin cuestionó el cálculo del BCRA El empresario explicó que, a su entender, el indicador parte de supuestos que no se verifican en la práctica. Según señaló, el cálculo considera que los intereses se capitalizan y que el préstamo se renueva sucesivamente durante un año cada vez que vence.

"En decenas de millones de préstamos otorgados, eso no ocurre nunca", agregó Galperin al defender su posición frente a las críticas por el costo del financiamiento ofrecido por Mercado Pago.

El Banco Central, por su parte, define al Costo Financiero Total (CFT) como una referencia que permite conocer cuánto termina costando efectivamente un crédito, ya que contempla no solo la tasa de interés sino también comisiones, seguros, impuestos y otros cargos asociados a la operación. El CFTEA busca expresar ese costo bajo una misma medida anual para facilitar la comparación entre diferentes alternativas de financiamiento. Para el BCRA, se trata de una herramienta que ofrece a los usuarios una referencia más completa sobre el precio final de los préstamos.