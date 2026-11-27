Las distintas versiones de la consola de Sony muestran diferencias importantes según el almacenamiento, los accesorios incluidos y las condiciones de compra.

La PlayStation 5 continúa entre los productos tecnológicos más buscados por los fanáticos de los videojuegos en Argentina. En noviembre de 2026, la consola de Sony presenta una variedad de precios según el modelo elegido, con diferencias marcadas entre las versiones Slim Digital, Slim con lectora de discos y la más potente PS5 Pro.

El mercado local ofrece distintas alternativas para comprarla : desde la tienda oficial de la marca hasta grandes cadenas de electrodomésticos, comercios especializados y plataformas de venta online. A eso se suman las promociones por transferencia bancaria, los descuentos por pago en una cuota y las opciones de financiación con tarjetas seleccionadas.

La PlayStation 5 Slim Digital de 1 TB es una de las alternativas más accesibles dentro de la generación actual de Sony . Al no contar con lectora de discos, permite ejecutar videojuegos adquiridos a través de PlayStation Store, sin posibilidad de reproducir directamente copias físicas.

La PlayStation 5 continúa entre los productos tecnológicos más buscados por los amantes de los videojuegos en el mercado argentino.

En noviembre de 2026, su precio de lista de referencia es de $1.699.999 en tiendas oficiales y grandes cadenas comerciales. Sin embargo, quienes pueden pagar en una sola operación encuentran ofertas desde $1.385.999, una diferencia que puede modificar bastante el presupuesto necesario para acceder a la consola.

También hay paquetes promocionales que incluyen videojuegos junto con el equipo. Una de las alternativas informadas para este mes contempla la PS5 Slim Digital con Astro Bot y Gran Turismo 7.

El paquete tiene un valor de lista de $1.899.999, mientras que en la tienda oficial de Sony puede conseguirse por $1.599.799 mediante pago en una cuota. La propuesta apunta a quienes quieren empezar a jugar apenas sacan la consola de la caja, sin tener que comprar dos títulos por separado.

La modalidad de pago es un aspecto central de la operación. En algunos comercios se ofrecen planes de hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias seleccionadas, aunque estos beneficios suelen tomar como referencia el precio completo de lista. En cambio, los pagos por transferencia o en una sola cuota pueden habilitar rebajas que rondan entre el 15% y el 20%.

Cuánto sale la PS5 Slim con lectora de discos en comercios y tiendas oficiales

La PlayStation 5 Slim estándar de 1 TB incorpora una lectora que permite utilizar videojuegos en formato físico. Es una característica que puede resultar atractiva para quienes compran discos, intercambian títulos con amigos o buscan aprovechar el mercado de juegos usados.

Su precio de referencia oficial durante noviembre se ubica alrededor de $1.919.999. Sin embargo, en cadenas de electrodomésticos y portales de comercio electrónico aparecen ofertas desde $1.539.900 para operaciones de contado.

La diferencia respecto de la edición Digital no se limita al valor inicial. La lectora permite acceder a juegos físicos que, en determinadas ocasiones, pueden conseguirse a menor precio que sus versiones digitales. También ofrece la posibilidad de revenderlos o intercambiarlos una vez terminados.

La consola mantiene un amplio catálogo de videojuegos y accesorios compatibles para disfrutar en el hogar. Magnific

Otro aspecto para tener en cuenta es que la versión Slim mantiene un diseño más compacto que el modelo original de PS5. Cuenta con almacenamiento interno de 1 TB y conserva la compatibilidad con el catálogo de videojuegos de la generación.

Para comparar correctamente las ofertas, conviene revisar si el equipo incluye joystick adicional, juegos, garantía oficial y condiciones de entrega. Los accesorios y los paquetes promocionales pueden explicar diferencias importantes entre publicaciones que, a primera vista, parecen ofrecer exactamente el mismo producto.

PlayStation 5 Pro (2 TB): cuánto cuesta el modelo 4K con PSSR en Argentina

La PlayStation 5 Pro Digital de 2 TB es la alternativa de mayor rendimiento dentro de la familia PS5. Está orientada a jugadores que buscan una experiencia gráfica superior, especialmente en televisores compatibles con resolución 4K.

En el mercado argentino, el precio sugerido oficial informado para noviembre de 2026 asciende a $2.714.999. En algunas cadenas del interior, el importe llega a $2.799.999. En cambio, determinados importadores y comercios especializados publican valores que parten de $2.119.600 y alcanzan los $2.530.000.

Una de sus principales características es el sistema PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnología de reescalado de imagen asistida por inteligencia artificial. Su función es mejorar la calidad visual y permitir resoluciones de salida más altas sin exigir el mismo nivel de procesamiento que requeriría renderizar cada imagen de manera nativa.

La consola también incorpora mejoras en el trazado de rayos, una tecnología que permite representar con mayor realismo reflejos, iluminación y sombras. Estas prestaciones dependen del videojuego y de la implementación que haya realizado cada desarrollador, por lo que no todos los títulos muestran las mismas diferencias respecto de la PS5 convencional.

El almacenamiento interno de 2 TB es otro punto a favor para quienes descargan numerosos juegos y contenidos adicionales. Además, mantiene la compatibilidad con el catálogo de PlayStation 5.