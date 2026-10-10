Créditos UVA o alquiler: el dato financiero decisivo antes de endeudarse

La cuota inicial no alcanza para saber si un préstamo conviene. El verdadero riesgo se da cuando los ingresos dejan de acompañar su actualización.

Para elegir entre alquilar o sacar un crédito hipotecario hay que mirar más que el valor de la primera cuota.

Los créditos hipotecarios UVA volvieron a llamar la atención durante 2026, pero para elegir entre seguir alquilando o asumir una deuda a 20 o 30 años hay que mirar más que el valor de la primera cuota. En septiembre se desembolsaron préstamos por el equivalente a u$s280 millones , más del doble del piso registrado en mayo.

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El punto no pasa únicamente por cuánto es que suba la inflación. Según un análisis de Focus Market, la variable más importante es saber si los ingresos familiares podrán acompañar durante años el ajuste de una deuda indexada .

La comparación entre alquilar y comprar no hay que enfocarla solo en enfrentar el monto mensual del alquiler con la cuota completa del crédito. En el caso de un hipotecario, la familia asume un compromiso a largo plazo para acceder a una propiedad, pero también debe afrontar intereses y una deuda cuyo capital se actualiza con el UVA.

El peso de la cuota sobre los ingresos familiares es una de las variables para evaluar un crédito UVA.

Por eso no alcanza con mirar si la primera cuota se parece al alquiler. Un crédito funciona mejor cuando se cumplen tres condiciones: la cuota inicial es manejable, los ingresos pueden acompañar la inflación y existe margen para soportar aceleraciones de precios .

La diferencia más importante está en la capacidad del hogar para sostener ese compromiso. Si una familia ya destina una proporción alta de sus ingresos desde el principio y sus salarios después quedan por detrás de los precios, la deuda puede exigir un esfuerzo cada vez mayor.

Una mayor entrega inicial puede reducir tanto el monto financiado como el ingreso necesario para acceder al préstamo. Pixabay

Cuándo la cuota inicial de un UVA conviene respecto a la tasa fija en pesos

En el contexto actual, para comprar el mismo departamento de u$s85.000 con una financiación del 75% a 20 años en 2026 se necesitan unas 46.681 UVA, la cantidad más baja de toda la serie analizada desde 2017. En 2019, por ejemplo, eran necesarias 99.213 UVA para adquirir esa misma propiedad, más del doble que en la actualidad.

De todas formas, eso no significa que el préstamo sea barato. El problema actual está en la tasa cercana al 9,5%, que eleva la cuota inicial pese a que el monto financiado medido en UVA resulta menor. En 2017, la tasa rondaba el 4,5%, mientras que en 2019 se acercaba al 10%.

Para un crédito tomado hoy, se puede tomar de ejemplo una cuota inicial de $911.500. Para cumplir con la regla bancaria que limita la cuota al 25% del ingreso, una familia debería acreditar aproximadamente $3,65 millones mensuales.

También influye el anticipo, ya que una familia que aporta u$s21.250, equivalente al 25% de la propiedad usada como ejemplo, reduce el financiamiento a u$s63.750. Eso baja la cuota en $253.000 mensuales y reduce en $1 millón el ingreso necesario para calificar.

La evolución de la inflación y los salarios puede cambiar el esfuerzo mensual de una familia endeudada. Freepik

Tres escenarios macroeconómicos para evaluar si te conviene sacar un crédito hoy

El futuro de un crédito UVA depende, principalmente, de cómo evolucione la relación entre inflación, cuota e ingresos. El primer escenario es una desaceleración de la inflación con salarios capaces de acompañarla.

Según la simulación, la cuota podría aumentar un 42% en dos años y el ingreso familiar necesario debería pasar de $3,65 millones a $5,18 millones para mantener el mismo nivel de esfuerzo.

El segundo escenario contempla una inflación más elevada, en ese caso la cuota podría crecer 103% y el ingreso requerido para conservar la misma relación debería alcanzar unos $7,38 millones.

El tercer escenario, y el que concentra el mayor riesgo, aparece cuando los salarios quedan por detrás de la inflación. La deuda sigue ajustándose, pero los ingresos pierden capacidad para seguir el mismo ritmo.

Así, aunque la familia pudiera afrontar cómodamente la primera cuota, con el tiempo esa obligación podría ocupar una proporción cada vez mayor de su presupuesto. Por eso, el dato decisivo antes de hipotecarse está en si el ingreso familiar podrá acompañar una deuda que se actualiza con la inflación.