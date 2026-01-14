Marina Dal Poggetto advirtió sobre vencimientos de deuda y la estrategia cambiaria: "El 2026 es año bisagra" + Seguir en









La economista anticipó un reacomodamiento de precios e instó a definir un objetivo de cara al 2027.

Dal Poggetto compartió su visión para los objetivos del 2026. Mariano Fuchila

Marina Dal Poggetto analizó la acumulación de reservas, un tema que ha provocado debates dentro de la economía argentina. Pero mientras el Gobierno busca llegar cómodo a la cosecha mediante la compra de dólares, la economista advirtió que el desafío de sanear el balance del BCRA.

En ese sentido, hizo foco en la pared de vencimientos que se vienen en 2027 y en la necesidad de que el oficialismo defina un objetivo: anclar el dólar para bajar la inflación o empezar a construir un ancla alternativa a la cambiaria.

“El objetivo original no está resuelto, las reservas siguen siendo negativas, y la deuda en pesos ya no es del BCRA pero la tiene el Tesoro y los vencimientos de deuda del Tesoro se concentran, esta semana vencen $9,6 billones, de los cuales una parte grande la tienen los bancos”, advirtió la titular de la consultora EcoGo.

Ingresaron u$s 6.748 M de la emisión de deuda y las reservas alcanzaron el mayor nivel en cuatro años y medio La incertidumbre económica para el 2026 “A su vez, si bien es cierto que el riesgo país comprimió, todavía no hay acceso al crédito. Los vencimientos de la deuda de pesos son muy cortos y la deuda en dólares se empieza a aglutinar en 2027, el repo permite pagar el cupón, pero en 2027 se forma una pared de vencimientos”, agregó Dal Poggetto.

En esa línea, afirmó que la discusión “sigue siendo cambiaria”, y compartió su proyección para los pagos de deuda: “La ventana de tiempo que se abre es corta, porque la estacionalidad de la salida de la cosecha la tenés entre marzo y julio, y el próximo pago de cupón es el 2 de julio. El 2026 es año bisagra, es un año no electoral, todavía tenés la favor el efecto de la alianza con Trump, es un año donde deberían volver al crédito. Pero en 2027, con más vencimientos y la discusión sobre los contratos nuevamente puesta a prueba, no van a poder refinanciar. Todavía hay un montón de preguntas sobre el programa económico”.

Por otro lado, la economista definió que "enero va a ser alto", y que se liberaron algunas tarifas, el precio de la carne y de los combustibles se disparó, lo que se traduce en un reacomodamiento de precios. “Hay un cambio de precios relativos y la inflación en PxQ da 2 y pico. Los programas de estabilización que funcionaron para bajar del 30 o 40% anual a un solo dígito demoraron muchos años”, concluyó.

