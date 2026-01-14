Banco Nación lanzó una plataforma para pedir créditos hipotecarios de forma online y en pocos pasos + Seguir en









El nuevo sistema permite solicitar préstamos, cargar documentos y recibir ofertas personalizadas en menos de 24 horas sin necesidad de acudir a una sucursal.

Los créditos hipotecarios registraron mayor crecimiento porcentual de todo el sistema de préstamos en pesos al sector privado en 2025. Depositphotos

El Banco Nación lanzó una plataforma online para solicitar créditos hipotecarios. Esta herramienta permite a los usuarios gestionar todo el proceso desde la comodidad de su hogar, desde la postulación inicial hasta la aprobación, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Con el nuevo sistema, la entidad bancaria busca mejorar la accesibilidad a la vivienda propia y simplificar los procedimientos, eliminando barreras administrativas y reduciendo los tiempos de espera. A continuación, conocé los detalles.

Banco Nación La entidad de capitales públicos recibirá una inyección de Wall Street Créditos hipotecarios en Banco Nación: cómo es la nueva plataforma Desde el 12 de enero, cualquier persona interesada en obtener un financiamiento para la compra de vivienda puede iniciar el trámite de forma totalmente online a través de la plataforma +Hogares con BNA.

Los usuarios tienen la posibilidad cargar toda la documentación necesaria, consultar el estado de su solicitud y recibir una oferta personalizada en menos de 24 horas. Este proceso digital se logra sin que el solicitante tenga que visitar una sucursal bancaria, lo que facilita el acceso a quienes se encuentran en distintas localidades del país.

La única instancia presencial en todo el trámite es la firma de la escritura, que se realiza en la oficina de atención seleccionada por el cliente.

Creditos hipotecarios Propiedades Prensa Banco Nación Además, el sitio favorece al sector inmobiliario. De acuerdo a lo informado por la entidad bancaria, las compañías pueden verificar propiedades aptas para crédito hipotecario, lo que acelera la búsqueda de un hogar para quienes ya recibieron la aprobación financiera. “El sistema ofrece una selección de viviendas previamente controladas y listas para recibir financiamiento”, señaló el Banco Nación en un comunicado. Crece el uso de créditos hipotecarios El mercado de créditos hipotecarios creció en el último tiempo, con un auge notable en 2025. Según un informe de First Capital Group, estos financiamientos, incluidos los ajustables por inflación y UVA, registraron el mayor crecimiento porcentual de todo el sistema de préstamos en pesos al sector privado durante el año pasado. A finales de diciembre, su stock total alcanzó los 6.5 billones de pesos, lo que implicó un aumento interanual nominal del 258,8% y un avance del 173,9%. Según detalló el relevamiento, fueron la única línea que logró superar, en términos reales, el incremento de 2024, y representan alrededor el 5% del total de préstamos. Además, el reporte indicó que el desempeño a lo largo del año no fue constante. Los especialistas observaron un notable crecimiento en los primeros meses, seguido de una desaceleración gradual hacia el cierre. Este comportamiento estuvo relacionado con la volatilidad económica provocada por las Elecciones Legislativas de septiembre y octubre.

