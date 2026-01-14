Javier Milei se reunió con los hermanos David y Ariel Cunio, liberados tras el secuestro de Hamas + Seguir en









El Presidente mantuvo un encuentro con David y Ariel Cunio, secuestrados el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre de 2025.

El presidente Javier Milei, acompañado por el canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, quienes fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y liberados en octubre de 2025. Presidencia

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Casa Rosada a los hermanos argentinos David y Ariel Cunio, quienes fueron secuestrados por el grupo Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 al kibutz Nir Oz, en Israel, y recuperaron su libertad en octubre de 2025 tras permanecer dos años cautivos.

Del encuentro participó también el canciller Pablo Quirno, en una reunión que tuvo un fuerte contenido simbólico y humanitario, en línea con la postura que el Gobierno argentino mantuvo desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Los hermanos Cunio fueron parte de los civiles tomados como rehenes durante el ataque que marcó un punto de quiebre en la escalada bélica en la región. Su liberación se produjo en el marco de negociaciones internacionales que incluyeron la mediación de distintos actores diplomáticos.

Hermanos cunio El momento en que los hermanos Cunio fueron liberados. Durante la reunión, Milei expresó su acompañamiento a las víctimas del terrorismo y reiteró el respaldo del Estado argentino a los ciudadanos que atravesaron situaciones de violencia extrema fuera del país. Según trascendió, el diálogo estuvo centrado en el proceso de recuperación personal y en la experiencia vivida durante el cautiverio.

También estuvo presente Leah Soibel, fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina, quien acompañó a los hermanos Cunio y participó del encuentro en Casa Rosada.

La visita se dio en un contexto en el que el Gobierno nacional mantiene una posición internacional clara de alineamiento con Israel y de condena explícita a las acciones de Hamas, postura que Milei ha reiterado en foros internacionales y en declaraciones públicas.