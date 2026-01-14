Plazo fijo 2026: cuánto gano si deposito $1.000.000 a 30 días + Seguir en









El simulador virtual del Banco Nación permite calcular de antemano el resultado de la inversión, tanto en la sucursal como desde la web.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas del 2026. Depositphotos

Con la actualidad económica del país, muchas personas se preguntan qué destino darles a sus pesos. La estabilidad relativa de algunas herramientas financieras, como el plazo fijo, genera interés entre quienes buscan cuidar su plata sin asumir grandes riesgos.

Para esta opción, la posibilidad de conocer el resultado desde el primer día sigue siendo uno de los motivos principales que explica su elección, especialmente en períodos cortos, como de 30 días.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo en enero 2026: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días Durante enero de 2026, los bancos ofrecen distintas condiciones según el canal elegido para realizar la operación. La diferencia entre hacerlo en una sucursal o desde una plataforma digital se refleja directamente en la ganancia final.

En el caso de una inversión en sucursal, el rendimiento se calcula con una Tasa Nominal Anual del 20,50%. Con ese porcentaje, un capital inicial de $1.000.000 genera intereses por $16.849,32 al finalizar el período de 30 días. Al vencimiento, el monto total acreditado alcanza $1.016.849,32.

La opción electrónica muestra números más atractivos. A través de homebanking, la Tasa Nominal Anual sube a 23,50%. Bajo esas condiciones, los intereses obtenidos llegan a $19.315,07. Así, el total a cobrar una vez cumplido el plazo es de $1.019.315,07.

La brecha entre ambas alternativas se explica por la política de las entidades financieras, que incentivan las gestiones digitales con mejores porcentajes. Además, el trámite online es mucho más rápido y evita traslados. Otro dato a tener en cuenta es la Tasa Efectiva Anual, que permite observar el rendimiento proyectado en un período más extenso. En la modalidad presencial, ese indicador se ubica en 22,54%, mientras que en el canal digital alcanza el 26,21%. Aunque el depósito sea a corto plazo, este número sirve para comparar opciones.

