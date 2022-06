Para ahorristas: ¿en qué cosas no gastan dinero los millonarios?

No es que estos personajes no se den lujos, pero saben que hay cosas que no son necesarias y que, por ejemplo, un auto de millones de dólares podría dejarte en la quiebra si no tenés cuidado. Charles A. Jaffe decía que "no es tu salario lo que te hace rico, son tus hábitos de gasto".

¿En qué cosas los millonarios no gastan dinero?

Café: comprar café todos lo días te puede llevar a perder mucho dinero a la larga, es por esto que los millonarios prefieren prepararlo en casa, sabiendo que cada pequeño gasto cuenta.

comprar café todos lo días te puede llevar a perder mucho dinero a la larga, es por esto que los millonarios prefieren prepararlo en casa, sabiendo que cada pequeño gasto cuenta. Compras de impulso que no responden a necesidades más que las del momento.

que no responden a necesidades más que las del momento. Herencias grandes: Tanto Bill Gates como Mark Zuckerberg aseguraron que prefieren no dejarles grandes fortunas a sus hijos, para que ellos aprendan a construir su éxito en lugar de depender de lo que les dieron.

Tanto Bill Gates como Mark Zuckerberg aseguraron que prefieren no dejarles grandes fortunas a sus hijos, para que ellos aprendan a construir su éxito en lugar de depender de lo que les dieron. Streaming y gaming: No es que no estén suscriptos a Netflix, simplemente no suelen tener todos y cada uno de los servicios y plataformas que existen.

No es que no estén suscriptos a Netflix, simplemente no suelen tener todos y cada uno de los servicios y plataformas que existen. Marcas de lujo: Steve Jobs usaba un Seiko, Zuckerberg usa hoodies básicas y muchos CEOs llevan zapatillas Adidas en lugar de marcas más caras.

Steve Jobs usaba un Seiko, Zuckerberg usa hoodies básicas y muchos CEOs llevan zapatillas Adidas en lugar de marcas más caras. Casas demasiado caras : Sí, tienen mansiones, pero nunca son más caras de lo que pueden pagar.

: Sí, tienen mansiones, pero nunca son más caras de lo que pueden pagar. Apuestas.

Tarjetas de crédito: Esta es la mejor forma de endeudarte y de gastar más de lo que tenés.

Esta es la mejor forma de endeudarte y de gastar más de lo que tenés. Cosas que no duran.

Thomas C. Corley, experto financiero que dedicó 5 años a estudiar los hábitos financieros de los grandes empresarios, llegó a la conclusión de que antes de tener su fortuna, éstos se proponían ahorrar entre el 10 y 20% de sus ingresos, algo que depende en gran medida de los gatos (no inversiones) a los que se exponen.

Mark Zuckerberg no compra ropa de lujo: usa siempre la misma ropa

El fundador de Facebook es famoso por usar siempre la misma ropa al considerar que las prendas no son cosas que duren para siempre por lo que no vale la pena gastar tanto en eso. Comprar con inteligencia y evitar caer en la trampa de comprar sin parar o de dejarse llevar por el brillo de una marca es una de sus claves.

image.png

"Realmente quiero simplificar mi vida de manera que tenga que tomar el menor número de decisiones posibles en todo menos en la manera de servir a esta comunidad", dijo Zuckerberg, tras clarificar que tiene "varias camisetas" del mismo color.

"Estoy en una posición muy afortunada, que me permite levantarme cada mañana y ayudar a servir a más de 1.000 millones de personas. Siento que no estoy haciendo mi trabajo si gasto mi energía en cosas tontas o frívolas de mi vida", señaló el fundador de Facebook.

Graham Stephan no compra café

El millonario de YouTube ganaba 220,000 dólares al mes en 2021, pero eso no era suficiente para convencerlo de comprar un café caro en lugar de preparar el propio en casa. "Creo que el margen de beneficio del café en Starbucks y Coffee Bean y muchos de esos lugares es absolutamente ridículo, así que lo hago en casa por 20 centavos", dijo a CNBC Make It.

Stephen dijo que prefería comprar una bolsa grande de café en el supermercado a mitad de precio, que además le permitía obtener muchas más tazas.

image.png

Sus videos más populares son en los que reacciona a los episodios de Millennial Money de CNBC, una serie que entrevista a millennials que explican cómo gastan, ahorran y ganan su dinero. Sus reacciones suelen ser criticas al gasto en ropa o productos electrónicos innecesarios.

Bill Gates no compra relojes caros

Gates tiene millones de dólares y suele aparecer en la lista de los hombres más ricos del mundo una y otra vez, y eso significa que se puede dar todos los lujos que se le antojen, pero hay algo que falta en su colección y esos son los relojes caros. De hecho, él suele usar un Casio que, en Argentina, puede llegar a los 25 mil pesos.

La explicación que da el magnate es que las marcas y el precio no son lo más importante de un producto, sino la calidad y la confiabilidad de éste tenga el brillo que tenga.