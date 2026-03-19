Martes y jueves con ofertas exclusivas en esta cadena de supermercados + Seguir en









Conocé el detalle de las promociones durante el mes de marzo para pagos con tarjeta de crédito o billetera virtual.

Los consumidores pueden distribuir el gasto entre ambos días y aprovechar los descuentos disponibles durante todo el mes. Reuters

La cadena de supermercados Coto mantiene durante marzo una serie de promociones orientadas a reducir el gasto, en compras presenciales. La propuesta incluye descuentos y reintegros en alimentos, bebidas y productos de consumo masivo, mediante un esquema que se aplica en sucursales físicas y se activa en días específicos de la semana para pagos digitales. Estas promociones tienen vigencia desde el principio de año, con énfasis en los consumos relacionados con el inicio de clases y los gastos posteriores al período vacacional.

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Las promociones alcanzan a quienes operan con billeteras virtuales o con tarjetas a través asociadas al celular por NFC. El sistema aplica los descuentos de forma automática en el momento de la compra o mediante reintegro posterior, según la modalidad, un mecanismo que permite acceder al beneficio sin trámites adicionales.

En el auge de los pagos con billeteras virtuales, esta cadena de supermercados se posiciona dentro de los marcos de ahorro. Todas las operaciones deben realizarse con tecnología digital para activar los beneficios, así los clientes pueden acceder al descuento, mediante pagos con código QR o a través de sistemas de pago sin contacto desde el celular.

Más allá del enfoque puesto en las entidades bancarias, el formato digital también se adapta al crecimiento de las operaciones digitales en supermercados. Los pagos con QR y con tecnología sin contacto ganan espacio dentro del consumo cotidiano, agilizan las compras, reducen el tiempo en caja y permiten amplitud de métodos de pago. Por lo que la cadena de supermercados Coto busca acompañar ese cambio en los hábitos de compra, al ofrecer promociones vinculadas exclusivamente con billeteras virtuales y tarjetas asociadas al celular.

inflacion-precios-alimentos-supermercados.jpg Depositphotos Todos los descuentos de Coto Las promociones disponibles durante marzo se organizan en dos jornadas específicas de la semana, en ambos casos con el foco puesto en los medios de pago virtuales con tarjetas de crédito asociadas o con código QR en cada caso:

Martes La promoción de los martes funciona mediante pagos con código QR desde aplicaciones bancarias o desde la billetera virtual MODO. El beneficio se calcula sobre el total de la compra realizada en el local e incluye rubros que en otras promociones suelen quedar excluidos, como carnes, vinos y bebidas. Las condiciones vigentes para ese día son: 20% de reintegro sobre el monto total de la compra presencial

Tope de devolución de $25.000 por banco por mes

Compra mínima de $60.000 por ticket

Pago exclusivo con QR mediante MODO o aplicación bancaria

Promoción no válida para transferencias ni tarjetas American Express El límite mensual de reintegro se aplica por cada entidad bancaria, sin embargo los clientes que operan con más de una cuenta pueden acceder al beneficio en cada banco. Una compra de $125.000 permite alcanzar el tope máximo de devolución establecido para cada institución. COTO.jpg Jueves El sistema funciona con tarjetas Visa Débito o Prepaga asociadas a billeteras digitales. El descuento se aplica en el momento del pago dentro de la línea de caja. Las condiciones vigentes para esa jornada incluyen: 30% de descuento aplicado directamente en la compra

Sin tope máximo de reintegro

Pago obligatorio con Visa Débito o Prepaga desde el celular

Operaciones mediante Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless El esquema semanal permite que los clientes organicen sus compras, según el medio de pago disponible y el tipo de beneficio que desean aprovechar. Cada jornada presenta condiciones distintas, lo que abre la posibilidad de distribuir el gasto entre reintegros y descuentos directos. Los consumidores que planifican sus compras pueden esperar a adquirir los productos de mayor valor en los días con devolución, para alcanzar el límite mensual permitido por cada entidad bancaria.

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