Los millones de Messi y la musa de Galperin: de la crisis láctea a "enamorarse" de Guzmán

El que seguramente no pierde es el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin. Semana con éxitos cosechó el ex-IRSA. Por un lado, a través de una resolución, la Secretaría de Energía de la Nación autorizó a la compañía Pampa Energía como nuevo titular en su carácter de agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en el Parque Eólico Las Armas y el Parque Eólico de La Bahía, localizados en la provincia de Buenos Aires. Por otro, avanza el emprendimiento de viviendas premium (mega torre) que la empresa Compañía Buenos Aires SA, de la familia de Marcelo Mindlin, construirá donde está el conocido restaurante-bar Selquet, frente a los bosques de Palermo. Legisladores del Frente de Todos elevaron un pedido de informes al Ejecutivo porteño para que explique el “sorprendente otorgamiento de la factibilidad urbanística”. De todas formas hay quienes podrían decir (con cierta liviandad) que, después de todo, a Mindlin no le fue tan bien, sino no se explica que haya salido del Top 50 de los argentinos más ricos que rankea Forbes, junto con las familias Vicentin y Ayerza. En estas pujas, el empresario petrolero Alejandro Bulgheroni, del grupo Pan American Energy, escaló a la primera posición, con una fortuna valuada en u$s5.400 millones, unos u$s800 millones menos que en 2019. El mayor crecimiento patrimonial lo experimentó Galperin, con un salto del 68% en el año, hasta alcanzar los u$s4.200 millones, con lo que alcanzó el segundo puesto a nivel local entre los más ricos (se llegó a aclarar en la semana que el líder de Mercado Libre fue el número uno según el ranking de Forbes Estados Unidos, porque la diferencia en la valoración, se explicó, consistió en que la versión local toma en cuenta las fortunas familiares y no las individuales). Si se suma a la familia de Gregorio Pérez Companc, que está en el cuarto lugar, con una fortuna u$s2.700 millones. En el quinto puesto quedó Alberto Roemmers, y detrás Hugo Sigman y Silvia Gold, el matrimonio que controla el Grupo Insud. Del sexto al décimo lugar se ubicaron Jorge Pérez (u$s1.900 millones), los hermanos Werthein (u$s1.900 millones), Edith Rodríguez (u$s1.700 millones), Eduardo Eurnekián (u$s1.100 millones), Luis Pagani (u$s920 millones, Arcor) y Francisco De Narváez (u$s920 millones, accionista de Tía, TaTa, Multiahorro, San Roque y El Cronista Comercial.) Lionel Messi, es otro de los que junto a Galperín mostró un crecimiento este año y alcanzó los u$s500 millones. Su vínculo con Barcelona actualmente expira a mediados de 2021 y tiene una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, cifra inalcanzable para cualquier institución del mundo, incluido el Inter. Prácticamente lo mismo registró Máximo Cavazzani, al frente de Etermax.