¿Se modifican las tasas del plazo fijo? Con la baja del dólar: cuánto gano si invierto $1.000.000 a 30 días

La moneda estadounidense sufrió cambios en los últimos días, por lo que muchas personas optan por invertir sus ahorros en pesos.

El plazo fijo en Banco Nación es la mejor opción para hacer que tu dinero crezca de manera segura. Ámbito

El Gobierno de Javier Milei tomó distintas medidas económicas en los últimas días. Esto, tal como dar de baja la retención a las exportaciones hasta el 31 de octubre de 2025, tuvo su impacto en el dólar. Es por eso que en este contexto, mucha gente está enfocada en poder cuidar su plata en pesos para asegurar sus ingresos.

A pesar de que hay muchas alternativas en distintos bancos, una de las mejores es el plazo fijo, ya que te permite saber desde el principio cuánta plata vas a recibir al final de período que elegiste. El Banco Nación es perfecto para esto ya que cuenta con un simulador para que puedas revisar que tanto vas a ganar si invertís de manera presencial o virtual.

Plazo fijo en Banco Nación: cuánto gano si invierto $1 millón a 30 días Dentro de la gran cantidad de bancos que hay a disposición, el Banco Nación se posiciona como una de las entidades de referencia, ya que tiene distintas propuestas de inversión. Con la última actualización de las tasas y gracias al simulador disponible en su página oficial, se puede calcular exactamente cuanto se va a recibir al final del plazo.

La cantidad de dinero a recibir va a depender más que nada de cuanto inviertas y si lo haces de manera presencial o virtual, por ejemplo, si invertís $1.000.000 a 30 días vas a recibir:

En sucursal, una inversión de $1.000.000 genera $24.246,58 de interés, dejándote un monto total de $1.024.246,58 al vencimiento, con una TNA del 29,50%. Pero por el otro lado, si decidís invertir tu plata a través del canal electrónico, la ganancia va a subir un poco más a $29.589,04, haciendo que puedas llegar a cobrar una cifra de $1.029.589,04 al finalizar los 30 días de la inversión, con una TNA del 36,00%.

