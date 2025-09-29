Plazo fijo: caen más las tasas en medio de la volatilidad del dólar, ¿tocaron piso o se avecinan nuevas bajas?







Los bancos rebajaron los tipos de interés para el instrumento financiero, pero resta saber si existe lugar para más rebajas.

El futuro de las tasas de los plazos fijos está atado a la estabilidad cambiaria.

Los bancos aplicaron nuevos recortes a las tasas de los plazos fijos y la mayoría de entidades financieras ya paga menos del 40% anual. La decisión llega en medio de la volatilidad del dólar y tras la rebaja de 10 puntos dispuesta por el BCRA, que mantiene su postura tomadora en 25% en las simultáneas de BYMA.

La semana pasada, la entidad monetaria tomó la decisión de recortar los tipos de interés tras el anuncio del contundente apoyo del Tesoro de EEUU al programa económico del Gobierno y la caída del dólar en el segmento mayorista, que retornó a niveles previos de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

De esta forma, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) para depósitos a plazo fijo de bancos privados por $1.000 millones o más, bajó este lunes al 41% TNA. Al mismo tiempo que, la BADLAR, sobre depósitos de bancos privados por $1 millón o más para ese mismo plazo, perforó el 40% TNA, para cerrar la jornada en el 39,25% TNA. A principios de septiembre, estas mismas tasas se encontraban a un nivel de 67% TNA y de 58,19% TNA, respectivamente.

Al respecto, el director de Proficio Investment, Rafael Di Giorno, aseguró a Ámbito que el futuro nivel de tasas estará basado en lo que haga el Gobierno, ya que, de mantenerse una estabilidad cambiaria, la administración de Javier Milei no necesitará tanto de los tipos de interés.

No obstante, remarcó que si el BCRA comienza nuevamente a vender reservas, es probable que un poco antes de las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno "podría subir nuevamente las tasas para tratar de contener al dólar".

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este lunes 29 de septiembre Banco Voii – 43% TNA

Crédito Regional Compañía Financiera – 43%

Banco de la Provincia de Córdoba – 43%

Banco Meridian – 42,5%

Banco CMF – 42%

Reba – 42%

Banco Mariva – 41,5%

Banco Bica – 41%

Bibank – 40%

Banco de Tierra del Fuego – 39%

Banco del Sol – 38%

Banco del Chubut – 38%

Banco de Corrientes – 38%

Banco Dino – 38%

Banco Julio – 37%

Banco Comafi – 37%

Banco Hipotecario – 36%

Banco Nación – 36%

Banco Galicia – 35,25%

Banco Macro – 35,5%

Banco ICBC – 35,15%

Banco BBVA – 35%

Banco Santander – 35%

Banco Credicoop – 34%

Banco Provincia – 34%

Banco Ciudad – 31%

Banco Formosa – 30%

Banco Masventas – 30%