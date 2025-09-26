Plazo fijo: cuánto gano si deposito $300.000 en 30, 60 y 90 días en septiembre 2025

El Banco Nación ofrece alternativas de inversión en plazos fijos con rendimientos variables según el canal de contratación y la duración del depósito. Los clientes pueden optar entre modalidades presenciales, sucursales o electrónicas , cada una con tasas de interés diferenciadas . Esta diversidad permite adaptar la inversión a las preferencias individuales y al perfil de riesgo de cada ahorrista.

Las diferencias en las tasas de interés impactan directamente en los rendimientos finales. La entidad financiera pone a disposición un simulador de plazos fijos que facilita el cálculo de ganancias según el monto invertido y el período seleccionado. Esta herramienta digital brinda información precisa sobre los intereses generados y el monto total a recibir al finalizar el plazo establecido.

Una inversión de $300.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días genera distintos rendimientos según el canal elegido. La opción sucursal ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 34,50%, lo que equivale a una tasa efectiva anual (TEA) del 40,52%. En este caso, los intereses acumulados ascienden a $8.506,85 , resultando en un monto total de $308.506,85 al vencimiento.

La modalidad electrónica presenta una TNA más alta del 43,00% , con una TEA correspondiente del 52,59%. Con esta alternativa, los intereses alcanzan los $10.602,74 , elevando el monto final a $310.602,74.

A 60 días

La inversión en la modalidad sucursal mantiene la TNA del 34,75% y una TEA del 40,21%. Los intereses generados en este período suman $17.136,99, llevando el total a $317.136,99. La opción electrónica mejora estos números con una TNA del 42,00% y una TEA del 50,10%, lo que se traduce en intereses de $20.712,33 y un monto final de $320.712,33.

A 90 días

Los depósitos a 90 días muestran un patrón similar. La modalidad presencial ofrece una TNA del 34,75% y una TEA del 39,57%, generando intereses de $25.705,48 y un total de $325.705,48. La versión electrónica supera estos valores con una TNA del 42,00% y una TEA del 49,13%, lo que resulta en intereses de $31.068,49 y un monto final de $331.068,49.