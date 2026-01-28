Marco Rubio defendió la intervención en Venezuela ante el congreso de EEUU + Seguir en









El secretario de Estado de EEUU expuso por más de tres horas ante el Senado y defendió la intervención estadounidense. Dijo que la transición “no puede durar para siempre” y habló de avances en un plazo de meses.

Marco Rubio declaró ante el Senado de EEUU por primera vez desde la detención de Nicolás Maduro y defendió la estrategia de Washington en Venezuela.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, compareció este miércoles por primera vez ante el Senado estadounidense, desde la captura/secuestro de Nicolás Maduro. Una de las dos manos derechas del presidente Donald Trump, expuso por más de tres horas ante los congresistas y dijo que Washington establecerá "muy pronto" una presencia diplomática en Caracas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Rubio buscó llevar tranquilidad ante los senadores y fue enfático al descartar una escalada. Aseguró que EEUU no tiene previsto volver a recurrir a la fuerza militar en Venezuela, ni ahora ni en el futuro, y sostuvo que la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, respondió a una situación límite. “Era insostenible y había que actuar”, justificó el funcionario.

Sin plazos claros, dentro de no mucho tiempo habrá cambios en Venezuela Sin dar fechas concretas, el secretario de Estado dejó entrever que la hoja de ruta de Washington apunta al corto plazo. “No puede durar para siempre. Ni siquiera van cuatro semanas”, afirmó, y deslizó que el escenario podría ser distinto en un horizonte de tres a seis meses, especialmente cuando haya personal diplomático estadounidense operando en Caracas. Según Rubio, es la primera vez en más de diez años que se abre una oportunidad real de transición política, aunque aclaró que no existen garantías.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StateDept/status/2016546924640321596?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2016546924640321596%7Ctwgr%5Ebc5160e157454f4bf5d8b10838f0cc4e860a8bd6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Festados-unidos%2Fmarco-rubio-hablo-sobre-una-transicion-de-venezuela-y-dijo-que-delcy-rodriguez-no-puede-durar-para-nid28012026%2F&partner=&hide_thread=false "At the end of the day, we are dealing with people over there that have spent most their lives living in a gangster paradise ... We are certainly better off today in Venezuela than we were four weeks ago, and I think, and hope, and expect that we will be better off in three… pic.twitter.com/JABFkHoBEB — Department of State (@StateDept) January 28, 2026 En ese marco, reveló ante el Senado que la administración Trump puso en marcha un mecanismo financiero transitorio para sostener áreas clave del Estado venezolano. El esquema contempla la compra de medicamentos y equipamiento directamente a proveedores estadounidenses, en lo que describió como un canal de cooperación directa entre ambos países.

Rubio explicó que el gobierno venezolano enfrenta una crisis fiscal severa y necesita fondos urgentes para sostener el funcionamiento básico del Estado, desde fuerzas de seguridad hasta el sistema de salud. El dinero, detalló, provendrá de la venta de petróleo venezolano actualmente sancionado, comercializado a precios de mercado.