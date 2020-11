Kulfas: "Necesitamos que el desarrollo esté en armonía con la macroeconomía"

Recordó que ya son cerca de 40 las medidas que se han puesto en marcha en materia de desarrollo industrial y productivo, tanto en obra pública como en “estímulos de diferente tipo, y de financiamiento”. Al respecto destacó el rol de las mesas sectoriales donde el objetivo es que surjan medidas “tangibles”. “Hemos comenzado con el sector automotriz donde ya hay compromisos de inversión por 5 mil millones de dólares, y mejoras en la cadena autopartista, para tener un sector que pueda crecer con una balanza comercial equilibrada”, explicó Kulfas.

En cuanto a la recuperación, resaltó que ya hay sectores que están en niveles similares a los de un año atrás, y si bien dijo que hay una reactivación heterogénea, la mayor diferencia se da entre los sectores críticos como el turismo, y los no críticos. “En el sector industrial hay muchos sectores que están funcionando muy bien, y ya hay niveles de producción en la industria que son parecidos al mismo periodo del año pasado”, indicó. En esa línea, Kulfas señaló que la construcción, la industria y el consumo interno serán ejes de la etapa pospandemia, y afirmó que la idea es ir “reemplazando importaciones por proveedores locales”, aunque advirtió que “no vamos a promover que se reemplacen importaciones que no tengan los niveles de competitividad adecuadas”, y agregó que “somos plenamente conscientes que vivimos en una economía globalizada donde el objetivo no es producir todo en la Argentina, sino en todo caso en donde hay capacidades productivas aprovecharlas, apuntalarlas con programas de políticas industrial y pyme, de desarrollo tecnológico”. Al respeto, dijo que están trabajando con el Banco Central para proveer las divisas para importar, al tiempo que enfatizó que “necesitamos que el desarrollo que vamos a hacer sea en armonía con la macroeconomía, ser un aporte positivo en términos de más divisas desde los sectores productivos”.

En cuanto al desafío de exportar, Kulfas analizó que “este es un momento difícil para la economía internacional así que tenemos que fortalecer las bases sectoriales donde tenemos grandes capacidades exportadoras o donde hay que construir esas capacidades exportadoras”.

Asimismo, de cara a la agenda 2021, afirmó que “los ejes centrales van a estar dados por la continuidad del fuerte proceso de inclusión financiera para las mipymes, vamos a generar una reactivación muy fuerte en los sectores industriales con nuevos proyectos industriales en la Argentina. También la idea de estimular un cambio estructural con nuevos sectores como la electromovilidad y la cadena del litio, la industria del cannabis para uso medicinal, la industria naval, todas las industrias tradicionales de la Argentina con la cadena textil, indumentaria, calzado, electrodomésticos, y todo el paquete de la economía del conocimiento con planes de industrias 4.0 que va a ser un poco el gran eje articulador de lo nuevo que se viene en la Argentina”.