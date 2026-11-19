El productor de Mandarina Contenidos fue intervenido en la sede de Belgrano del Fleni tras detectarle una lesión nodular cerebral.

Mariano Chihade fue operado en el instituto Fleni tras detectársele una lesión nodular cerebral y continúa en recuperación.

El productor televisivo Mariano Chihade atravesó una cirugía en la sede de Belgrano del instituto Fleni luego de que una resonancia magnética revelara una alteración nodular en el cerebro . La operación se produjo después de que el entorno de Mandarina Contenidos comunicara su ingreso hospitalario para completar evaluaciones vinculadas con ese hallazgo.

Su situación encendió consultas sobre el alcance de las lesiones detectadas en esa zona . En términos generales, el riesgo de una formación en el cerebro depende de su ubicación, tamaño, crecimiento, posible presión sobre estructuras cercanas y origen biológico. Puede ir desde cuadros benignos, inflamatorios, infecciosos o vasculares hasta lesiones malignas.

La confirmación oficial llegó el miércoles 18 de noviembre mediante un comunicado firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano de Fleni, donde se informó que la intervención se realizó sin complicaciones . El reporte indicó que el productor continuaba recuperándose acompañado por su familia con evolución favorable, sin detallar la técnica aplicada, los plazos de alta ni el diagnóstico definitivo del tejido.

Un día antes, Mandarina Contenidos había difundido en sus redes sociales un primer parte en el que constaba que Chihade ingresó para estudios programados por una imagen nodular hallada en una resonancia magnética cerebral, mientras permanecía clínicamente estable a la espera de completar evaluaciones.

En el diagnóstico por imágenes, un nódulo cerebral es una lesión o marca delimitada que se observa en estudios como una resonancia magnética o una tomografía computada . Que figure una imagen nodular describe cómo se ve el hallazgo en el estudio, pero no equivale por sí solo a un diagnóstico de cáncer ni implica necesariamente que sea maligno.

Una lesión de este tipo puede responder a formaciones benignas, procesos malignos, alteraciones vasculares o cuadros inflamatorios e infecciosos. Por eso los especialistas analizan el estudio junto con los antecedentes del paciente y, si corresponde, con el estudio anatomopatológico de la muestra obtenida para precisar su naturaleza.

Síntomas y tratamientos

Las manifestaciones dependen de la ubicación, el tamaño y el tipo de lesión. A veces no provocan signos visibles y se detectan en un estudio hecho por otro motivo; en otros casos pueden generar molestias que conviene identificar a tiempo:

Dolores de cabeza persistentes o progresivos

Alteraciones en la visión

Mareos o problemas de equilibrio

Convulsiones

Dificultades para hablar o concentrarse

Pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna parte del cuerpo

Ante manifestaciones nuevas, sostenidas o progresivas corresponde realizar una consulta médica, mientras que cuadros bruscos como una primera convulsión, una caída repentina de la fuerza o dificultades súbitas para expresarse exigen atención inmediata.

En cuanto al abordaje, no todas las lesiones nodulares requieren cirugía. El tratamiento médico varía según el tamaño, la localización, el crecimiento, los síntomas y la sospecha clínica, y puede apuntar a extirpar total o parcialmente la lesión, aliviar la presión sobre el tejido cerebral o contar con material para el análisis patológico que defina los pasos siguientes.