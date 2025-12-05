Las acciones de Moore Threads suben 400% y promete convertirse en el futuro de la IA en China

En el marco de una "guerra fría" entre el gigante asiático y Estados Unidos, el crecimiento de la empresa tecnológica llamó la atención de los expertos.

De qué se trata el crecimiento de Moore Threads.

Moore Threads Technology Co , apodada por los analistas como "la Nvidia de China" , registró una impactante suba de 400% en sus acciones , en su debut en Shangai el viernes. Esto se debe a las apuestas que la startup incluida en la lista negra de Estados Unidos se beneficiará del impulso de Beijing para impulsar la fabricación nacional de chips .

Moore Threads fabrica unidades de procesamiento gráfico (GPU) para la computación de inteligencia artificial y, según un informe de la correduría Sinolink Securities, podría convertirse en una fuerza clave para acelerar los esfuerzos de China para reemplazar chips extranjeros con tecnología local .

"El precio está más allá de mi comprensión" , expresó William Xin, presidente de Spring Mountain Pu Jiang Investment Management Co. Sin embargo, advirtió que Moore Threads aun no obtuvo ganancias y enfrente un futuro incierto.

Mientras Washington restringe las exportaciones de chips avanzados a China, con el objetivo de frenar su avance en IA, Pekín ha intensificado la aprobación de ofertas públicas iniciales (OPI) por parte de empresas de semiconductores, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia tecnológica.

Las acciones abrieron a 650 yuanes (u$s91,91) , más de cinco veces su precio de OPI, y luego rondaron los 600 yuanes.

"La era de la IA está impulsando una rápida expansión en la demanda de GPU", dijo Fan Zhiyuan, analista de Sinolink Securities, que había establecido un precio objetivo de 182,25 yuanes para Moore Threads. La semana pasada, la compañía recaudó casi 8.000 millones de yuanes (u$s1.130 millones) vendiendo acciones públicamente a 114,28 yuanes cada una.

Sin embargo, este crecimiento se observa con preocupación debido a la creciente especulación sobre una burbuja financiera de la IA.

Moore Threads, cuya oferta pública inicial fue fijada en 123 veces las ventas de 2024, espera que las ventas de 2025 aumenten hasta un 242% a 1.500 millones de yuanes, uniéndose a varias otras empresas emergentes chinas que buscan llenar el vacío de Nvidia.