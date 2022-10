Miguel Ángel Pesce remarcó la importancia del Estado para asegurar la solidez del sistema financiero

miguel-pesce.webp

“Los ganadores del Premio Nobel de Economía de este año, Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig justamente han escrito sobre la naturaleza de los sistemas bancarios y la importancia de los sistemas regulatorios y de seguros de depósitos para garantizar la estabilidad de los sistemas financieros", explicó Pesce para luego sumar: "Creo que estos presentan una cualidad especial que es que hay un conjunto de actores con conductas distintas que se comporta armoniosamente en forma estable. Esa estabilidad se pone en juego cuando los depositantes la cuestionan y es allí donde juegan un rol importante las instituciones públicas”.

Para el titular del BCRA, la crisis de 2008 dejó muchos aprendizajes en relación con la importancia de las regulaciones. “Pensamos que era posible algún mecanismo de autorregulación a través de las exigencias de capital, las auditorías externas y de las calificadoras de riesgos, pero así fue como tuvimos que sobrellevar la crisis del año 2008. Las nuevas exigencias de liquidez que surgieron después del marco regulatorio llamado Basilea III permitieron que el sistema financiero fuera más sólido y estable”, sostuvo.

Pesce también habló de los nuevos desafíos que enfrenta el sistema financiero. “El primero es el rol de los fondos globales de inversión que manejan volúmenes de activos financieros y de liquidez que pueden poner en cuestión la estabilidad de las economías y contagiar a los sistemas financieros. Ya hemos planteado este tema en el G20 y en el FSB y se está trabajando para evitar que distorsionen especialmente a los mercados de capitales pequeños”, señaló.

Pesce después agregó: “Otro reto es la desaparición paulatina del dinero material que ya entró en un camino irreversible. Cada país encaró de un modo diferente este problema. En la Argentina contamos con una ventaja, en 2018 ya el 80% de la población adulta contaba con una cuenta bancaria ya que el sistema de asistencia social de nuestro país está asentado en la distribución de dinero a través de cuentas bancarias lo que le aporta trasparencia. Y además, luego de la crisis de la pandemia, ya el 98,5% –casi la totalidad de la población adulta– tiene una cuenta bancaria o de una billetera virtual. El Banco Central argentino ha regulado la intervención de las billeteras no bancarias: estas instituciones no pueden hacer intermediación financiera y están obligadas a depositar en instituciones reguladas el 100% de los depósitos que reciben, lo cual garantiza que ese dinero transaccional no tenga otros usos”.

Finalmente, el presidente del BCRA planteó que en el horizonte cercano habrá que ocuparse de los riesgos potenciales que pudieran tener las monedas no públicas basadas en las tecnologías blockchain que no tienen respaldo de ninguna institución estatal o activos subyacentes.