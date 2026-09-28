Shein encendió las alarmas: su beneficio operativo se desplomó 50% en el primer semestre + Agregar ámbito en









La compañía fundada en China registró una fuerte caída de su rentabilidad durante los primeros seis meses de 2026, pese a que sus ingresos crecieron 1% interanual. El grupo enfrenta mayores costos logísticos en EEUU y Europa.

La empresa enfrenta mayores costos arancelarios y logísticos en sus principales mercados. Justin Chin/Bloomberg

La gigante de la moda rápida Shein registró una fuerte caída de su rentabilidad durante el primer semestre de 2026, en medio del impacto de los mayores costos arancelarios y logísticos que afectan a su modelo de negocio en EEUU y Europa. En ese contexto, la compañía china informó que su beneficio operativo se redujo 50,4% interanual, mientras que sus ingresos netos avanzaron apenas 1% hasta los u$s20.100 millones.

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El deterioro de los resultados se produjo pese a que la empresa logró elevar significativamente su resultado neto atribuible a los accionistas, que alcanzó los u$s2.300 millones entre enero y junio, frente a los u$s1.100 millones registrados durante el mismo período del año pasado. En paralelo, el resultado operativo mostró una contracción de 52,9%, algo que refleja la presión sobre los márgenes del gigante del comercio electrónico.

Desde la propia empresa señalaron que el escenario internacional continuará siendo incierto durante la segunda mitad del año. El presidente ejecutivo de Shein, Chris Xu, advirtió sobre la persistencia de los obstáculos arancelarios y la volatilidad de los costos logísticos, aunque sostuvo que la empresa mantiene una perspectiva "cautelosamente optimista" para lo que resta de 2026.

La presión de los aranceles La evolución de los márgenes se encuentra estrechamente vinculada con los cambios regulatorios que afectaron al comercio electrónico transfronterizo. En EEUU, la eliminación de la exención conocida como de minimis —que permitía el ingreso sin aranceles de paquetes de menos de u$s800— golpeó especialmente al modelo de Shein, basado en el envío directo de productos de bajo valor a consumidores. La compañía reconoció que la modificación tuvo un impacto adverso sobre sus ventas y sus costos.

El mercado estadounidense es particularmente relevante para el grupo, aunque su peso viene disminuyendo. Durante el primer trimestre de 2026, los ingresos de Shein en el país norteamericano cayeron 14,3% interanual hasta los u$s2.040 millones. Al mismo tiempo, Europa representa aproximadamente un tercio de la facturación de la compañía y también enfrenta cambios en las condiciones para las importaciones de bajo valor.

La presión sobre el negocio se produce además en un momento particularmente sensible para Shein. La empresa concretó el 1 de septiembre su esperada salida a Bolsa en Hong Kong, con una operación mediante la cual recaudó unos u$s1.700 millones y alcanzó una valoración cercana a los u$s26.300 millones, muy por debajo de los casi u$s100.000 millones que llegó a alcanzar durante sus rondas de financiamiento privado de 2022. Desde su debut bursátil, la acción profundizó la presión sobre la compañía. Los títulos acumularon una caída cercana al 28%, en un contexto en el que los inversores evalúan el impacto de los nuevos costos comerciales sobre el crecimiento y la rentabilidad futura del grupo. Un modelo de negocios que enfrenta un nuevo escenario Shein había construido buena parte de su expansión internacional sobre una combinación de precios extremadamente bajos, producción flexible y envíos directos desde China hacia consumidores de distintos mercados. Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones comerciales en Norteamérica y Europa está elevando el costo de ese modelo. La multinacional asiática ya había mostrado señales de desaceleración antes de su debut bursátil. En 2025, sus ingresos crecieron 8% hasta los u$s41.850 millones, pero el resultado neto cayó 38,7% hasta los u$s2.060 millones. En el primer trimestre de 2026, además, Shein registró una pérdida neta de u$s99 millones, frente a una ganancia de u$s395 millones un año antes. El segundo trimestre permitió revertir parcialmente esa tendencia, con una ganancia neta de u$s2.400 millones y ventas por u$s11.080 millones. Sin embargo, la fuerte caída del beneficio operativo durante el semestre evidencia la presión que enfrentan los márgenes de la compañía en su proceso de adaptación a un escenario internacional con mayores costos y restricciones al comercio electrónico transfronterizo.

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