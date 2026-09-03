Baja el uso de tarjetas de crédito: el financiamiento cayó más de 10% en agosto ante la creciente morosidad

Los clientes en situación irregular no pueden utilizar sus plásticos ya que los mismos fueron suspendidos. "Las Entidades Financieras restringen la actualización de los límites de crédito, solo sus mejores clientes reciben mayores calificaciones crediticias", explicó First Capital.

La caída en el último trimestre es mayor que la caída en el semestre.

La operatoria con tarjetas de crédito cayó 10,1% interanual, según el informe de First Capital Group . La caída se da en un contexto de alto nivel de morosidad en ese segmento, cercano al 13%, según los últimos datos del Informe sobre bancos del Banco Central (BCRA) correspondiente a junio.

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"La caída en el último trimestre es mayor que la caída en el semestre, y a su vez es mayor que la caída del año: -3,4% trimestral, -5,9% semestral, y 10,1% anual", enfatizó aseguró Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

En julio, la morosidad volvió a crecer en los créditos a familias. En ese mes, unas 5,9 millones de personas tienen deudas familiares en situación irregular , equivalente al 28% de los argentinos que poseen algún crédito , según datos que anticipó la consultora 1816. De cara a agosto, con la apertura de refinanciamientos podría haber una nueva baja , según anticipó Ámbito.

La operatoria a través de tarjetas de crédito aumentó en términos nominales un 1,4% mensual en agosto, el saldo llegó a $25,1 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 20,1%, contra los $20,9 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

De esta manera, la operatoria medida en términos reales cayó 10,1% interanual en agosto y 0,3% mensual, con una contracción que se acelera trimestre a trimestre, según First Capital Group. Las estimaciones son de 1,7% inflación mensual y un 33,5% interanual.

"Lo más significativo aparece cuando miramos el promedio de caída mensual: -1,13% trimestral, -0,98% semestral, -0,84% anual. Ese ritmo mensual creciente confirma que la contracción se está acelerando", resaltó Barbero.

En esa línea, añadió que "los clientes en situación irregular no pueden utilizar sus plásticos pues los mismos han sido suspendidos y las Entidades Financieras restringen la actualización de los límites de crédito, solo sus mejores clientes reciben mayores calificaciones crediticias, pero paradójicamente estos sectores son los menos propensos a endeudarse dada la situación actual".

En cuanto al saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito disminuyó un 15,9% mensual, el saldo llegó a u$s670 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 1,5%, contra los u$s660 millones al cierre del mismo mes del año anterior.

"El turismo en el exterior y las compras internacionales a través de plataformas comerciales mantienen la demanda en valores estables a lo largo del año", concluyó.