El gobierno talibán de Afganistán denunció este martes un bombardeo paquistaní contra un centro de rehabilitación en Kabul, que dejó 408 víctimas entre fallecidos y heridos. Este ataque marca un grave recrudecimiento en las hostilidades entre ambas naciones vecinas.
Afganistán denuncia 408 muertos tras bombardeo paquistaní a un centro de salud
Pakistán rechazó la acusación, calificándola de falsa, y sostuvo que “atacó con precisión instalaciones militares e infraestructura de apoyo a terroristas”.
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Varias ambulancias y vehículos policiales permanecían estacionados cerca de la entrada de las instalaciones dañadas, identificadas como un “hospital de tratamiento de adicciones a las drogas”, con capacidad para 1.000 camas, mientras el personal de seguridad montaba guardia en la zona, según fuentes oficiales.
Haji Fahim, conductor de una ambulancia, le declaró a Reuters: “Cuando llegué, vi que todo estaba ardiendo; la gente estaba ardiendo. A primera hora de la mañana me volvieron a llamar y me pidieron que regresara, ya que todavía había cuerpos bajo los escombros”.
Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto de los talibanes, informó que el ataque aéreo tuvo lugar el lunes a las 21 horas (hora local), y que su objetivo fue el hospital estatal Omid. “Grandes partes del hospital han sido destruidas y se teme que haya un elevado número de víctimas. “Lamentablemente, el número de fallecidos ha alcanzado hasta el momento los 400, con hasta otros 250 heridos”, escribió en su cuenta de X
Pakistán rechazó la acusación
De lo contrario, el gobierno de Pakistán rechazó la acusación por considerarla falsa y afirmó que el lunes por la noche "atacó de forma precisa instalaciones militares e infraestructuras de apoyo a los terroristas".
En una publicación realizada durante la noche en X, el ministerio señaló que Pakistán atacó instalaciones militares e “infraestructura de apoyo al terrorismo”, incluyendo almacenes de equipo técnico y de municiones, pertenecientes a militantes de los talibanes afganos y paquistaníes en Kabul y Nangarhar, las cuales estaban siendo utilizadas contra civiles paquistaníes.
“Los ataques de Pakistán son precisos y se llevan a cabo con sumo cuidado para garantizar que no se produzcan daños colaterales”, expresaron desde la publicación. También se agregó: “Esta tergiversación de los hechos, al presentar el lugar como un centro de rehabilitación de drogadictos, busca avivar los ánimos y encubrir el apoyo ilegítimo al terrorismo transfronterizo”.
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