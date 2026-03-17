Afganistán denuncia 408 muertos tras bombardeo paquistaní a un centro de salud + Seguir en









Pakistán rechazó la acusación, calificándola de falsa, y sostuvo que “atacó con precisión instalaciones militares e infraestructura de apoyo a terroristas”.

Ataques aéreos en Kabul. 16 de marzo de 2026.

El gobierno talibán de Afganistán denunció este martes un bombardeo paquistaní contra un centro de rehabilitación en Kabul, que dejó 408 víctimas entre fallecidos y heridos. Este ataque marca un grave recrudecimiento en las hostilidades entre ambas naciones vecinas.

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Varias ambulancias y vehículos policiales permanecían estacionados cerca de la entrada de las instalaciones dañadas, identificadas como un “hospital de tratamiento de adicciones a las drogas”, con capacidad para 1.000 camas, mientras el personal de seguridad montaba guardia en la zona, según fuentes oficiales.

Haji Fahim, conductor de una ambulancia, le declaró a Reuters: “Cuando llegué, vi que todo estaba ardiendo; la gente estaba ardiendo. A primera hora de la mañana me volvieron a llamar y me pidieron que regresara, ya que todavía había cuerpos bajo los escombros”.

Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto de los talibanes, informó que el ataque aéreo tuvo lugar el lunes a las 21 horas (hora local), y que su objetivo fue el hospital estatal Omid. “Grandes partes del hospital han sido destruidas y se teme que haya un elevado número de víctimas. “Lamentablemente, el número de fallecidos ha alcanzado hasta el momento los 400, con hasta otros 250 heridos”, escribió en su cuenta de X

Pakistán rechazó la acusación De lo contrario, el gobierno de Pakistán rechazó la acusación por considerarla falsa y afirmó que el lunes por la noche "atacó de forma precisa instalaciones militares e infraestructuras de apoyo a los terroristas".

En una publicación realizada durante la noche en X, el ministerio señaló que Pakistán atacó instalaciones militares e “infraestructura de apoyo al terrorismo”, incluyendo almacenes de equipo técnico y de municiones, pertenecientes a militantes de los talibanes afganos y paquistaníes en Kabul y Nangarhar, las cuales estaban siendo utilizadas contra civiles paquistaníes. “Los ataques de Pakistán son precisos y se llevan a cabo con sumo cuidado para garantizar que no se produzcan daños colaterales”, expresaron desde la publicación. También se agregó: “Esta tergiversación de los hechos, al presentar el lugar como un centro de rehabilitación de drogadictos, busca avivar los ánimos y encubrir el apoyo ilegítimo al terrorismo transfronterizo”.

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