Norberto Sosa: "Lo ideal es sacar el cepo, pero no da la ecuación para hacerlo el día 1"

Norberto Sosa: Todos coinciden es que lo ideal es sacarlo lo antes posible. Lo explicó el mismo presidente Alberto Fernández, es la traba en la puerta giratoria. No sale un dólar, ni entra uno. Un montón de compañías que no pueden pagar dividendos a sus controlantes en el exterior ni por casualidad van a conseguir que la controlante gire dólares desde afuera. Y las empresas que estuvieron tomando deuda comercial para importar las tesorerías les dicen “hasta acá llegamos”. Si no resolvés el tema del cepo no te entran dólares.