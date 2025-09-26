El Ministerio de Seguridad ofrece $5 millones por datos sobre un hombre buscado desde abril







La cartera nacional difundió un afiche con la imagen de Damián Aníbal Maudet, de 43 años, acusado de abuso sexual agravado contra un menor y de amenazas con arma. La causa está a cargo de la UFI N° 12 de Morón.

El prófugo tiene 43 años.

El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de un hombre acusado de abuso sexual agravado contra un menor y de amenazas con arma, que permanece prófugo desde hace cinco meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida fue adoptada a través de la Resolución 1139/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y responde a un pedido de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Morón, especializada en violencia de género y delitos de abuso sexual intrafamiliar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 departamental.

Se trata de Damián Aníbal Maudet, de 43 años, sobre quien pesa una imputación por “abuso sexual gravemente ultrajante” contra un menor de 13 años, agravado por su condición de ascendiente y la convivencia previa, en hechos cometidos de manera reiterada. También enfrenta cargos por “amenazas agravadas por el uso de arma, en concurso real”, delitos previstos en el Código Penal.

anexo_7473732_1

Ante la falta de novedades en la investigación, la cartera de Seguridad dispuso ofrecer la recompensa y convocó a la ciudadanía a brindar datos útiles bajo estricta reserva. La información será recibida a través de la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

En la resolución, Maudet fue descrito como un hombre de contextura robusta, cabello y barba de color castaño oscuro, ojos marrones, de 1,80 metros de altura, de nacionalidad argentina y con último domicilio en la localidad bonaerense de Marcos Paz. El Ministerio de Seguridad también instruyó a sus áreas de comunicación para difundir masivamente el ofrecimiento en medios gráficos, radiales y televisivos, y ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad federales dar a conocer la búsqueda mediante un afiche oficial con su imagen.