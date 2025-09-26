Independiente: prohibieron el ingreso a 39 hinchas identificados en los incidentes







La medida, oficializada en el Boletín Oficial, se aplica tras los graves episodios ocurridos en Avellaneda durante un partido de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile.

La investigación judicial sigue abierta. @nelsonlafit

El Ministerio de Seguridad de la Nación difundió este viernes la nómina completa de hinchas de Independiente que no podrán asistir a espectáculos deportivos por tiempo indeterminado, luego de los disturbios registrados el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini durante el encuentro contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión se formalizó con la Resolución 1150/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a 39 personas identificadas como responsables de los hechos de violencia. Los incidentes incluyeron enfrentamientos, destrozos en instalaciones, incendios de butacas, el uso de proyectiles improvisados y agresiones que derivaron en heridos de gravedad, decenas de detenidos y la posterior descalificación del club de Avellaneda del certamen continental por parte de la Conmebol. La Justicia también dispuso la clausura preventiva del estadio.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la provincia de Buenos Aires analizó material fílmico y registros de cámaras de seguridad, lo que permitió establecer la participación de los hinchas señalados en los ataques. En base a esos resultados, la cartera nacional de Seguridad resolvió aplicar la “restricción de concurrencia administrativa” a nivel federal.

El listado incluye a Mario Nadalich, Roberto Ilesca, Cristian Alberto Ray, Ricardo Nadalich, Tomás Suppo, Lucas Rodríguez, Carlos Arecco, Néstor Berjano, Gustavo Orrellano, Javier Martínez, Marcelo Ale, Gabriel Varela, Alan Espíndola, Gabriel Álvarez, Javier Reyes, Emanuel De Lucía, José Rodríguez, César Centeno, Leonardo Sosa, Carlos Nadalich, Santiago Fernández, Pablo Quetglas, Alejandro Romero, Diego Salva, Roberto Farfán, Simón Jordan, Walter Monastra, Juan Sartini, Leonardo González, Ángel Arecco, Alejandro Gómez, Mauro Romero Avendaño, Gerardo Aceval, Fabricio Ferreyra, Fernando De los Santos, Antonio López, Edgardo Martínez, Mario Valdez Alvarenga y Leandro Suárez.

En paralelo, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mariano Zitto, mantiene abierta una investigación por los delitos de “atentado” y “resistencia a la autoridad agravada”, además de otras causas vinculadas a las lesiones sufridas por los hinchas.

La Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos dispuso que la prohibición de acceso a los estadios se mantenga vigente en todo el territorio nacional y por tiempo indeterminado.