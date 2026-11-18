Los gobiernos buscan reforzar el control sobre el uso de obras para entrenar modelos y reclaman reglas que garanticen una competencia equitativa.

Once países de la Unión Europea reclamaron a la Comisión Europea una nueva legislación para reforzar la protección de los derechos de autor frente al avance de la inteligencia artificial , en medio de la disputa por el uso de obras y contenidos para entrenar estos sistemas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Alemania, España, Polonia, Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia , que plantearon la necesidad de dar mayores herramientas al sector cultural y creativo para controlar la utilización de sus producciones.

El pedido figura en un documento enviado para la reunión de ministros de Cultura de este jueves y viernes, según informó Euronews. Los firmantes solicitaron que Bruselas presente una propuesta legislativa cuanto antes, ante los cambios que la IA introduce en la producción y circulación de contenidos.

Los modelos de IA requieren grandes volúmenes de información para su entrenamiento, que pueden incluir textos, imágenes y otros materiales disponibles en internet. El uso de contenidos protegidos por derechos de autor es uno de los principales puntos de conflicto entre los desarrolladores y las industrias culturales .

Mientras las empresas tecnológicas advierten que restringir el acceso a esos materiales podría perjudicar la competitividad europea frente a Estados Unidos y China, los creadores sostienen que su utilización sin autorización amenaza sus ingresos y el control sobre su trabajo.

Los gobiernos firmantes señalaron que la expansión de estas herramientas más allá de la investigación ya transformó los procesos creativos y la manera en que se accede al arte y la cultura, por lo que consideran urgente actualizar la respuesta normativa.

El documento plantea que la protección del trabajo humano debe convivir con la innovación, pero bajo condiciones de competencia equitativas entre proveedores europeos y extranjeros, independientemente del lugar donde se desarrollen o entrenen sus sistemas.

Qué cambios se discuten y cuándo podría llegar una propuesta

El reclamo amplía una iniciativa similar que ocho países habían impulsado en mayo y busca fortalecer los mecanismos que permiten a los titulares de derechos excluir sus obras del uso para el desarrollo de IA. Aunque la normativa europea ya contempla esa posibilidad, los firmantes quieren que resulte más sencilla de aplicar.

La discusión también atraviesa a los gobiernos nacionales, donde las áreas económicas suelen poner el acento en el crecimiento de las empresas tecnológicas, mientras que las carteras de Cultura priorizan la protección de los creadores.

Según su programa de trabajo, la Comisión Europea prevé presentar durante el segundo trimestre de 2027 un paquete legislativo sobre transformación digital, simplificación y derechos de autor. A principios de noviembre, además, cerró una consulta pública que incluyó posibles medidas sobre la utilización de contenidos protegidos por parte de la inteligencia artificial.

El pedido de los once países apunta a acelerar esa respuesta y a que el desarrollo tecnológico no avance a costa de la capacidad de los autores para decidir sobre sus obras.