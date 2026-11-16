De la energía al consumo masivo: cómo queda el nuevo mapa de negocios del grupo Manzano en Argentina

A través del fondo de inversión Integra Capital y de sociedades compartidas, el empresario mendocino suma presencia en mercados clave. Recientemente incorporó Burger King y DIA. Antes había participado en las compras de Shell y Metrogas.

El empresario mendocino José Luis Manzano , que durante los últimos años concentró buena parte de sus inversiones en energía, servicios públicos y minería, acaba de sumar dos negocios de consumo masivo a su cartera: la operación local de Burger King y una participación en el grupo inversor que adquirió los supermercados DIA , en sociedad con el empresario Francisco de Narváez .

Los movimientos se conocieron con apenas un día de diferencia y marcan una nueva etapa en el desarrollo de Integra Capital , el fondo de inversiones que conduce el ex ministro del Interior de Carlos Menem entre 1991 y 1992.

El grupo, que hasta ahora tenía una fuerte exposición al negocio energético, amplía así su radio de acción hacia la gastronomía y el comercio minorista, dos actividades con una extensa red de puntos de venta y contacto directo con los consumidores.

El primer movimiento fue la adquisición de Burger King Argentina . El grupo mexicano Alsea , que operaba la cadena en el país, confirmó la firma de un acuerdo vinculante para vender sus restaurantes locales.

Si bien la compañía no identificó oficialmente al comprador ni reveló el monto de la transacción, distintas fuentes del mercado dejaron trascender a los medios que Integra Food & Hospitality , controlada por Integra Capital, es la compradora.

La operación comprende los 107 restaurantes que Burger King tenía en la Argentina al cierre del tercer trimestre de 2026.

La transacción todavía está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y a otras condiciones habituales para este tipo de acuerdos. Alsea explicó en un comunicado que “esta operación está alineada con la estrategia de la compañía de simplificar su portafolio de marcas con el objetivo de fortalecer su crecimiento y mejorar la rentabilidad”.

La incorporación de la cadena de hamburguesas representa el desembarco de Manzano en un segmento diferente de los negocios que venía desarrollando, aunque con posibilidades de complementariedad.

Concretamente la sinergia con la red de estaciones de servicio Shell, que le permitiría expandir la venta de hamburguesas de Burger King en casi 1.000 centros de atención a automovilistas ubicados en todo el país.

Este es un modelo que ya fue probado con éxito por YPF con sus propios productos y más recientemente a partir de una alianza con McDonalds.

Incursión en el supermercadismo

La segunda operación tiene como protagonista a DIA Argentina. El grupo español propietario de la cadena de supermercados de bajo costo en el país formalizó la venta de la totalidad de su filial local a Dorinka S.R.L., la sociedad que opera los supermercados ChangoMás y que está controlada por el Grupo de Narváez (GDN).

La transacción se concretó la semana pasada, después que DIA anunciara el acuerdo de venta a comienzos de este mes.

La particularidad es que Manzano se incorporó como socio del grupo inversor de De Narváez, a través de Integra Capital.

Según trascendió, su participación sería minoritaria y se extendería a la estructura societaria vinculada con GDN y Dorinka, lo que le permitiría ingresar al negocio supermercadista junto con el empresario que ya controla ChangoMás (ex Walmart). Los porcentajes de participación y los términos económicos de esta asociación no fueron informados públicamente.

La operación por DIA se acordó por un valor total de u$s53,8 millones. De ese importe, u$s40 millones corresponden a la compraventa de las acciones, u$s9 millones al pago anticipado de los primeros tres años de la licencia de uso de la marca y aproximadamente u$s4,8 millones a saldos entre compañías del grupo.

Para el holding español, la venta significó el retiro definitivo del mercado argentino. El grupo se concentrará ahora en su único mercado, España, luego de haberse desprendido de las operaciones en Argentina, Brasil y Portugal.

En tanto, con la incorporación de DIA, el grupo GDN Argentina amplía su red comercial hasta alcanzar casi 1.000 tiendas, con presencia en 22 provincias y una estructura que comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos.

La operación reúne bajo una misma estructura empresarial dos redes de supermercados de alcance nacional y convierte a la alianza entre De Narváez y Manzano en un nuevo actor de peso dentro del comercio minorista donde disputan el liderazgo con Carrefour, Coto y Cencosud.

Las ramificaciones en energía y minería

La expansión hacia el consumo masivo se produce después de una serie de movimientos que el empresario venía realizando en el sector energético.

Uno de los antecedentes centrales fue la adquisición del 51% de Edenor, concretada en junio de 2021 mediante Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos), la sociedad que reunió a Integra Capital, Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti para comprar el paquete de control que pertenecía a Pampa Energía, que pertenece a Marcelo Mindlin, otro empresario local en expansión.

A partir de esa operación, el grupo amplió su exposición a la distribución eléctrica y avanzó sobre otros segmentos de la cadena energética. Uno de los movimientos más relevantes de este año fue la oferta que presentó Edenor para adquirir el 70% de Metrogas y el 5% de Metroenergía, las participaciones que pertenecían a YPF. La petrolera aceptó la propuesta el 10 de agosto por un monto de u$s780 millones.

La operación todavía requiere completar las condiciones regulatorias para su cierre, entre ellas la aprobación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, según se informó.

De concretarse, Edenor pasará a controlar la mayoría accionaria de la principal distribuidora de gas del área metropolitana. Manzano, además, ya tenía una participación indirecta en Metrogas a través de Integra Gas Distribution, que contaba con el 9,23% de la compañía.

Otro de los grandes negocios energéticos vinculados con el grupo es la operación de los activos que pertenecían a Raízen Argentina, incluyendo la red de estaciones de servicio Shell.

En junio pasado, la compañía suiza Mercuria Energy Group anunció un acuerdo para comprar el 100% de las operaciones de downstream de Raízen en el país por un valor empresarial de u$s1.420 millones. La transacción se completó en septiembre, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes.

El paquete incluyó las estaciones de servicio de la marca Shell, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, instalaciones de abastecimiento de combustible para aviones en Ezeiza y Aeroparque y terminales logísticas en Santa Fe y Arroyo Seco.

En octubre, Mercuria anunció que la operación pasaría a funcionar bajo la denominación Sígnar Energy, que quedó a cargo de la red de estaciones, la refinería y los restantes activos.

La compra original de los activos de Raízen fue realizada por Mercuria a través de sociedades controladas por el grupo suizo.

Posteriormente, el 9 de noviembre, Edenor Inversiones, subsidiaria de Edenor, informó que había adquirido el 20% del capital y los derechos de voto de Latam Downstream Holdings, la sociedad controlante de Sígnar Energy y de los restantes activos. Edenor, a su vez, está controlada por Edelcos, el consorcio empresario del que participan Manzano, Vila y Filiberti.

De esta forma, el grupo empresario amplió indirectamente su presencia en el negocio de los combustibles, a partir de una participación en una estructura que comprende cerca de 900 estaciones de servicio, una refinería y activos de almacenamiento y distribución.

La marca Shell seguirá operando en el país mediante un acuerdo de licencia de 15 años, renovable por otro período similar.

La alianza con Mercuria también tiene otra expresión en el sector petrolero: Phoenix Global Resources, compañía dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos con operaciones en Vaca Muerta. Manzano y su familia figuran entre sus accionistas relevantes, mientras que Mercuria es un socio de peso en la estructura accionaria.

La actividad de Phoenix se suma a otras inversiones energéticas del empresario, entre ellas participaciones en Edemsa, la distribuidora eléctrica de Mendoza; Hidroeléctrica Ameghino, dedicada a la generación de electricidad, e Interoil, compañía de exploración y producción petrolera con operaciones en la Argentina y Colombia.

La cartera de inversiones también se extiende hacia otros rubros. En minería, Integra Capital participó en la adquisición de activos de zinc que pertenecían a Glencore en la Argentina, entre ellos la Compañía Minera Aguilar y AR Zinc, y avanzó en proyectos vinculados con litio y uranio.