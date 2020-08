Entre tanta crisis que quita el sueño, mercado bull dice "presente"

Wall Street se afianza. Rodeado de peligros formidables, el mercado bull cortó camino directo a las altas cumbres. Si para el Nasdaq batir récords ya es una costumbre, era la excepción. Esta semana, por primera vez desde febrero, el S&P 500 le hace compañía en una cúspide recién estrenada. Otros fervores del momento-como el oro o las monedas- se enfriaron notablemente, y el contraste es aún más nítido. No todo sube. No cuando a los mercados se les pasa un tamiz. La inspección de los balances, las vicisitudes del covid-19, el desliz inflacionario de julio, un sobresalto inesperado de las tasas largas de interés son escollos que hubo que sortear. También la política que puso la continuidad del estímulo fiscal en punto muerto. Y la parquedad de las minutas de la Fed de Jay Powell. La Bolsa pudo desembarazarse de los contratiempos. El oro y el euro, en particular, tuvieron que suspender la marcha. Nada grave. Pero los retuvo su flojedad de papeles. En el margen, como se comentó una semana atrás, se redujo la oferta de estímulo y para franquear la aduana hizo falta demostrar que no se lo necesitaba. De ahí que el S&P 500 pasó la barrera histórica concentrado en un puñado de acciones, la punta de lanza de la tecnología y el llamado consumo cíclico (léase Amazon). No hubo margen para ensayar una saludable rotación. Los sectores rezagados quedaron atrás (finanzas, -1,95% y energía, -4,48%). El ímpetu conquistador lo dieron las Apple (+8,23%), Google (+4,71%), Amazon (+4,34%) y varios de sus colegas.