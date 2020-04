Lo que se dice en las mesas

Desde todas las consultoras y bancos de inversión internacionales reconocen que la ferocidad de la contracción, no solo en la Eurozona, supera los niveles imaginables por la mayoría de economistas. Sin embargo, los inversores parecen estar hamacándose en una plácida ensoñación, a la espera a la peor crisis económica mundial de la historia moderna le siga una de las más rápidas recuperaciones. Al respecto “El escocés”, legendario gestor local con fuertes vínculos con fondos del exterior, no ocultaba su asombro por cómo Wall Street se mantenía a flote, “para mí esto es la antesala de una fuerte caída, sino no se entiende”. En esa línea, hay cierto consenso entre los estrategas que ese escenario no se dará. Lo más probable es que la recuperación soñada en “V” se parezca más a una recuperación en “W”, con las recuperaciones no tan pronunciadas como las caídas, o en una combinación de “V” y “L”, no hay letra para este escenario económico, en la que la recuperación no será tan fuerte como la caída anterior, y en la que posteriormente se sufra un proceso de largo estancamiento, sin recuperar los niveles económicos de antes de la pandemia a menos hasta 2022.