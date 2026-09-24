Benjamín Netanyahu hablará en la ONU en plena tensión con Irán y las críticas por Gaza + Agregar ámbito en









El primer ministro israelí llegó a Estados Unidos para participar de la Asamblea General y mantener reuniones con distintos mandatarios, mientras crece la preocupación internacional por los fondos necesarios para la reconstrucción.

Netanyahu llega a Nueva York para hablar ante la ONU mientras crece la tensión en Medio Oriente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una visita marcada por la ausencia de reuniones con el presidente estadounidense Donald Trump y otros funcionarios de Washington. Durante su breve estadía, el mandatario tiene previsto encontrarse con distintos líderes internacionales mientras crece el aislamiento diplomático de Israel.

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La agenda de Netanyahu contempla encuentros con los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay, Panamá y Etiopía. También mantendrá reuniones con la vicepresidenta de Colombia y los primeros ministros de Grecia, Eslovenia y Papúa Nueva Guinea, de acuerdo con lo informado por su oficina.

En el caso de Milei, el encuentro tendrá lugar en Nueva York y estará centrado en la situación de Medio Oriente. Ambos mandatarios ya habían conversado anteriormente sobre la relación bilateral y sobre distintos temas vinculados con Israel. No está confirmado si en esta oportunidad abordarán también la situación de Navitas Petroleum, una empresa israelí que participa de un proyecto de exploración petrolera en las Islas Malvinas.

El gobierno israelí señaló que “muchos líderes mundiales” habían solicitado reunirse con Netanyahu, pero explicó que su cronograma es limitado y que debe regresar a Israel antes del comienzo de Sucot, una de las principales festividades del calendario judío, que comienza el viernes al atardecer.

Netanyahu aterriza en Nueva York para hablar ante la ONU en medio de la guerra. La ONU analiza el costo de reconstruir Gaza Mientras Netanyahu se encuentra en Nueva York, la Unión Europea advirtió sobre la magnitud del desafío económico que implica reconstruir la Franja de Gaza después de la guerra. La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, señaló que hasta el momento se reunieron unos 1000 millones de euros de los 71.000 millones estimados como necesarios para la reconstrucción del territorio.

“Todos nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos”, afirmó Šuica durante una actividad al margen de la Asamblea General de la ONU. La funcionaria reclamó además un programa común que permita coordinar las tareas entre Israel, la Autoridad Palestina, la Junta de Paz respaldada por Estados Unidos y el Comité Nacional para la Administración de Gaza. El miércoles, la Junta de Paz presentó en Nueva York una propuesta inicial para los próximos seis meses. El proyecto contempla una inversión de u$s2.450 millones destinada a comenzar las tareas de reconstrucción y establecer mecanismos de administración en el territorio palestino, mientras continúan las gestiones para sostener el plan de alto el fuego impulsado por Trump.